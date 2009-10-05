Seda Sayan Paris Hilton'a komşu oluyor!

Eşiyle birlikte Londra’ya giden Seda Sayan, Kingston’da 400 bin sterlin değerinde beğendiği daireyi alarak Paris Hilton’a komşu olacak.



“Kadırgalı” namıyla da anılan Seda Sayan, İngiltere’nin başkentinde Paris Hilton’a komşu oluyor. Geçtiğimiz ramazanda eşiyle birlikte Londra’ya giden sanatçı, Kingston’da 400 bin sterlin değerinde bir daire beğendi. Sanatçı tapuyu kurban bayramında alacak.



Ekonomik kriz sonrasında ev fiyatları yüzde 20’ye varan oranlarda ucuzlayan İngiltere’nin başkenti Londra’da pek çok ünlü ev alıyor. Hadise ve Gülşen’in ev aldığı, geçmiş yıllarda da Hülya Avşar, Sibel Can, Haluk Bilginer, Nilüfer gibi birçok ünlü ismin ev sahibi olduğu Londra’nın son sakini Seda Sayan oldu. “Kadırgalı” lakaplı Sayan, uzun zamandır aradığı evi geçtiğimiz ramazan ayında eşi Onur Şan ile birlikte gittiği kısa Londra gezisinde buldu.



Paris Hilton’a komşu



Seda Sayan’ın kendine önerilenler içinde beğenip karar verdiği 400 bin sterlin (1 milyon TL) değerindeki apartman dairesi Paris Hilton ve İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un da oturduğu Kingston bölgesinde. Sayan, Paris Hilton’un geçtiğimiz aylarda 2 milyon dolar ödeyip 1 milyon dolara da dekore ettirdiği evine yakın mesafedeki dairesinin resmi işlemlerini önümüzdeki kurban bayramında tamamlayacak.



Reklamdan kazandı



Seda Sayan, böylece Pepsi’yle yaptığı reklam anlaşmasından kazandığı parayı dünyanın en hareketli emlak piyasasına sahip Londra’da yatırım yaparak değerlendirecek. Pepsi yöneticilerinin reklam kampanyasıyla satışlarını artırdığını ve yeni bir kitleyi kazandıklarını açıkladığı Seda Sayan, bu anlaşmanın bitmesi üzerine bir cips firmasıyla anlaşmak üzere.



Yabancılara kısıtlama yok



İingiltere’de ev sahibi olmak için yabancılara herhangi bir kısıtlama yok. Ev alım-satımları, avukatlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Evi bulduktan sonra bir avukatla anlaşıyorsunuz ve o sizin için alım-satım işlemleriyle ilgileniyor. İşlem sonucunda evin alış fiyatının yüzde 10’u kadarı avukata veriliyor. Şayet evi krediyle alacaksınız pasaport, gelir beyanı, borç durumu ve servet durumunuzu gösterecek bir belge isteniyor.



