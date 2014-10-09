Seda Sayan: Kurban, çocuklarla birlikte kesilmeli!

Leman Sam'ın IŞİD benzetmesinini ardından Kurban kesimine ilişkin tartışmalar devam ederken, Seda Sayan'dan da bir açıklama geldi. Sayan, kurban kesimini çocukların da izlemesi gerektiğini savunarak, “Dinimizde kurban kesmek var. Ayrıca hocalarımız çocukların önünde kurban kesilmesinden yana. Ben de bunu savunuyorum; çocuklarla birlikte kesilmeli!" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Sayan, "Özellikle erkek çocuklar bunu geleceğe aktarmalı” diye konuştu.

Leman Sam ne demişti?

Sanatçı Leman Sam, Kurban Bayramı'nda 'Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor' tweet'ini atmıştı. Bu mesaj sosyal medyada çok tartışılmıştı.