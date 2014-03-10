Seda Sayan: Kadına şiddet uygulayan adam hadım edilmeli

Seda Sayan kadın şiddetine karşı ilginç bir öneride bulundu. Sayan, "Kadına şiddet uygulayan ve küçücük çocuklarla evlenen adamlar, hadım edilmeli" dedi.

Seda Sayan, önceki gün alışveriş yaptığı Etiler'deki bir AVM'de, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Sanatçı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesajınız var mı?" sorusuna "Kadın cinayetleri hâlâ sürüyor" diyerek yanıt verdi.

Allah korusun

Sayan, kadın cinayetlerinin yanı sıra çocuk gelinler meselesine de dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Allah tüm kadınlarımızı korusun. Bence kadına şiddet uygulayan, küçücük çocuklarla, yani sabilerle evlenen adamlar hadım edilmeli!"