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Seda Sayan: Kadına şiddet uygulayan adam hadım edilmeli

Kadına şiddetin hâlâ devam ettiğini dile getiren Seda Sayan isyan etti

10 Mart 2014 14:14

Seda Sayan kadın şiddetine karşı ilginç bir öneride bulundu. Sayan, "Kadına şiddet uygulayan ve küçücük çocuklarla evlenen adamlar, hadım edilmeli" dedi.

Seda Sayan, önceki gün alışveriş yaptığı Etiler'deki bir AVM'de, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Sanatçı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesajınız var mı?" sorusuna "Kadın cinayetleri hâlâ sürüyor" diyerek yanıt verdi.

 

Allah korusun

 

Sayan, kadın cinayetlerinin yanı sıra çocuk gelinler meselesine de dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Allah tüm kadınlarımızı korusun. Bence kadına şiddet uygulayan, küçücük çocuklarla, yani sabilerle evlenen adamlar hadım edilmeli!"

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