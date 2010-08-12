Seda Sayan: Evlenmedim

T24- Seda Sayan, Las Vegas’ta Atilla Altay ile nikâh masasına oturduğu haberinin medyaya yansımasının ardından, avukatı aracılığıyla “Evlenmedim” açıklaması yaptı. Yakınlarına göre Sayan, oyun sanarak yaptığı evliliğin yasal olmadığını düşünüyor. Ancak evlilik Amerika’da geçerli. Türkiye’de de geçerli olması için konsolosluk aracılığıyla tescil edilmesi gerekiyor.



Ünlü sanatçı Seda Sayan, önceki gün Amerika’nın Nevada Eyaleti’nin kumarhaneler başkenti Las Vegas’ta sevgilisi Atilla Altay’la nikâh masasına oturdu. Daha önce 6 kez evlenen Sayan, yedinci evliliğinin gazetelere yansıması üzerine avukatları aracılığıyla bir açıklama yaparak “Evlenmedim” dedi. Ancak Seda Hanım’ın Las Vegas’ta evlendiği ama bu evliliği bir oyun sandığı iddia edildi. Oysa Vegas’ta kıyalan nikâhlar Amerika’da resmi olarak geçerli sayılıyor. Amerika’nın diğer eyaletlerinde Türkiye’de olduğu gibi evlilik için birçok resmi belge istenirken Las Vegas’ta evlenmek için belediyeden 55 dolara alınan evlilik izini yeterli. Bu yüzden de hem Amerikalılar hem de binlerce turist Vegas’ta evlenmeyi tercih ediyor.



EVLİLİK PAKETİ



Las Vegas’ta 50 dolardan 5 bin dolara kadar değişen düğün paketleri satılıyor. Bunlardan birini seçip birkaç saat içinde evleniliyor. 10-20 dolara kiralayabileceğiniz Elvis Presley ya da Marilyn Monroe benzeri kişiler düğününüzde size şahitlik de yapıyor. Ancak Las Vegas’ta evlenen Türklerin evliliklerini konsolosluk aracılığıyla Türkiye’de de tescil ettirmeleri gerekiyor. Her yıl 120 binden fazla çiftin evlendiği Las Vegas’ta 7. kez nikâh masasına oturan Sayan’ın Atilla Altay’la yaptığı bu evliliği bir oyun sandığı gerçeği öğrenince şoke olduğu iddia edildi. Türkiye’nin reytingi en yüksek kadınlarından Seda Sayan, her şeye rağmen yedinci kez nikâh masasına oturmasıyla yine adından söz ettirdi. Çocukken en büyük hayali anne babası ve kardeşleriyle birlikte yer aldığı siyah beyaz bir aile fotoğrafına sahip olmaktı. Olamadı. Ekmek alacak paraları yokken fotoğraf çektiremezlerdi. Ama şimdi kendisinin yedi ayrı kocayla çekilmiş evlilik fotoğrafı oldu.



İşte Seda Sayan'ın evlilikleri:

RIDVAN KILIÇ (1987-1987):

Sarıyer’li futbolcu ile 6 ay evli kaldı.

SİNAN ENGİN (1990-1995):

Tek çocuğunun babası Beşiktaşlı futbolcu Sinan Engin’le 5 yıl evli kaldı

SONER YAPÇACIK (1998-1999):

Kendisinden yaşça küçük olan motokuryenin tanıştıktan 3 dakika sonraki evlilik teklifine “Evet” dedi.

TUNCAY KIRATLI (2000-2001):

İzmir’li işadamı ile 1 yıl evli kaldı.

GÖKHAN ŞÜKÜR (2004-2005):

Hakan Şükür’ün kardeşi Gökhan Şükür’le evliliği de Şükür Ailesi’nin karşı çıkmasıyla kısa sürdü.

ONUR ŞAN (2008-2010):

Türkücü Onur Şan’la yaptığı evliliğin son olduğu düşünülürken 2 yıl sonra boşanmayla sonuçlandı.

ATİLLA ALTAY: 2010-.....