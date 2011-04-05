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Seda Sayan: Erman Toroğlu DANGALAK

Erman Toroğlu'nun 'Evliyim ama tek eşli değilim' sözlerine Seda Sayan'dan tepki geldi.

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Seda Sayan, Erman Toroğlu'nun çok konuşulucak, 'Evliyim ama tek eşli değilim' sözlerini yorumladı. Sayan, Toroğlu'na 'dangalak' dedi.

Erman Toroğlu: Tek eşli değilim



Oldukça tartışılan sözlere ilk tepki Seda Sayan'dan geldi. Medyatava'nın haberine göre; Sayan, programında İdil Çeliker'le birlikte Toroğlu'nun sözlerini yorumladı.

Hem Mesut Yar'a hem de Toroğlu'na dangalak diyen Sayan, dangalağın sözlük anlamını da açıkladı. "Dangalak" kelimesi sözlükte 'yerli yersiz konuşan' demek diyen Seda'ya ilk uyarı İdil Çeliker'den geldi.


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