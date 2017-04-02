“Seda Sayan, Emine Erdoğan'a uzlaşı teklif etti”

Seda Sayan’ın evlilik programlarının yayından kaldırılmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a evlilik programlarının kaldırılmaması için uzlaşı teklif ettiği öne sürüldü.

Posta gazetesinden Serhan Sokulgan’ın iddiasına göre, şarkıcı Seda Sayan, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile izdivaç programlarının kaldırılmaması için görüştü. Haberde, Seda Sayan’ın Emine Erdoğan’a ‘uzlaşı’ teklif ettiği de iddia edildi.

Öte yandan yayından kaldırılması düşünülen izdivaç programları için beş kanalın genel müdürleri RTÜK yönetimi ile bir araya geldi. RTÜK, kanal genel müdürlerine “Evlilik programlarını kaldırmanızı öneririz çünkü para cezaları sürecek” dedi.