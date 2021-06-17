Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması: Ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in siteminin ardından “Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır” açıklaması yapan Seda Sayan "Ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim" dedi.

Seda Sayan, hakkında tecavüz iddiasında bulunduğu Mehmet Ali Erbil'in özrünün ardından geri adım attı.

Daha önce Erbil'in, evinde çalışan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Seda Sayan, öfkeyle yanlış bir açıklama yaptığını söyledi.

Sayan, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı, tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine... İftira değil yanlış açıklama oldu."

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Neler yaşandı?

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Ali Erbil, oyuncu Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tartışma başladı. Ardından bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Erbil, neden böyle bir paylaşımda bulunduğu hakkında, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" dedi.

Bu suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

Ancak kızgınlığı geçmeyen Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e şok suçlamalarda bulundu. Erbil’in evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini öne süren Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

Seda Sayan, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını silerek şunları paylaştı:

"Dua et çocuklarının hatrına, Allah’tan af dile benden değil."

Seda Sayan’ın iddialarına yanıt veren Mehmet Ali Erbil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın.”

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