Seda Sayan: Ben fakirlikten geldiğim için fakire ‘fakir' diyorum

Şarkıcı Seda Sayan, “Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum” sözlerine açıklık getirdi. Sayan, “Ben fakir olduğumu söylediğim için fakire ‘fakir’ diyorum. Ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için ‘fakir’ diyorum. Ben çok fakirlik yaşadığım için 'Çocuğum fakir bir kızla evlenirse onun da ailesine faydası olsun' dedim. Neyi beğenmediniz anlayamadım yani” dedi.

Seda Sayan, “Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum” demiş, Oğulcan da annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti.

Hürriyet’in haberine göre Seda Sayan, gelen tepkiler üzeri bir açıklama yaparak "Ben fakirleri aşağılamadım" dedi.



Saysan'ın sözleri şöyle:

"Önce benim açıklamam yanlış anlaşıldı. Ben oğlum ‘fakir kızla evlensin’ dedim. İnsanlar ‘fakirleri aşağılıyor’ dedi. O zaman dizilerdeki isimleri de değiştirin ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ diye diziler var. Ben fakir olduğumu söylediğim için fakire ‘fakir’ diyorum. Ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için ‘fakir’ diyorum. Ben çok fakirlik yaşadığım için 'Çocuğum fakir bir kızla evlenirse onun da ailesine faydası olsun' dedim. Neyi beğenmediniz anlayamadım yani.

Kimseye de bir şey beğendirmek zorunda da değilim. Bu sosyal medya olmadan önce ne yapıyordunuz, klavye delikanlıları. Bunlar benim umurumda değil, ben fakirliğini bugüne kadar geri plana atmamış, inkar etmemiş, gecekondu çocuğu olduğumu söylemiş bir kadın olarak bunları söyledim. Siz kimsiniz ki bana diyorsunuz 'fakirleri aşağıladı’ o zaman ben kendi kendimi aşağılamış olurum.

Ben hala gönlü çok fakir bir kadınım. Oraları unutmadım çünkü hala oradaki gecekondudayım. Oğulcan tabi ki de aşık olduğu kızla evlenecek ama inşallah fakir bir kıza denk gelsin de aşık olsun. Ne var bunda bir anne olarak dilediysem, dileyemez miyim böyle bir şey? Adamın bir faydası olsun!"