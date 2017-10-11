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Seda Sayan, aldatıldığını Instagram takipçisinden öğrendi

"O adama dikkat et, eski karısının Facebook hesabına bak"

11 Ekim 2017 11:55

Seda Sayan, Instagram'daki bir takipçisinin "O adama dikkat et, eski karısının Facebook hesabına bak" yorumu üzerine sevgilisi Murat Karabova'dan ayrıldı.

Posta'nın haberine göre, Murat Karabova da 'aldatma' iddialarıyla ilgili, "Kapattığım kapıların deliğinden bile bakmam ben bir tek ona niyetliyim" dedi.

Karabova ayrıca ayrılık iddialarını doğrulayarak, "Yapılacak her şeyin mertce olması dileklerimle, hala inancım var, doğru bir tanedir gerisi yalan dolan ve rezil düşüncelerdeki insanların fikirleridir..." yazan notu sosyal medya hesabından paylaştı.

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