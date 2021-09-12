Seda Nur Şen'in şüpheli ölümü: 1 kişi gözaltında

İstanbul Maltepe’de Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi Seda Nur Şen (24), Cevizli Mahallesi’ndeki bir rezidansta ölü bulundu. Erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ve 3 suç kaydı bulunan Serdar Y. (32) gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Serdar Y. 9 Eylül sabahı elinde çantasıyla rezidansın resepsiyonuna indi. Şen'in uyanmadığını, ölmüş olabileceğini söyledi. Resepsiyon görevlisi polisi aradı.

Polisler rezidansa gittiklerinde Seda Nur Şen’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Seda Nur Şen’in erkek arkadaşı olduğunu söyleyen, 2’si uyuşturucu, biri de dolandırıcılıktan toplam 3 suç kaydı bulunan Serdar Y. gözaltına alındı.

Ümraniye’de mobilyacı olan Serdar Y. ifadesinde, MET dediği metamfetamin içeren bir uyuşturucu kullandıklarını, sabah uyandığında Seda Nur Şen’in vücudunun morardığını gördüğünü iddia etti. Seda Nur Şen’in cenazesi savcının otopsi talebiyle Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Serdar Y.'nin işlemleri devam ediyor.







