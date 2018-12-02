Seda Bakan: Ahmet Kural tamamen suçludur

Oyuncu Seda Bakan, Kardeş Payı dizisinde birlikte rol aldığı Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu darp etmesine ilişkin olarak konuştu. "Olmaması gereken bir olaydı" diyerek yaşananlara tepki gösteren Bakan, "Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay" ifadesini kullandı.

Sıla, eski sevgilisi Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı açıklayarak mahkemeye başvurmuştu.

Milliyet'te yer alan haberine göre oyuncu Seda Bakan Ve Selin Demiratar, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Murat Boz'la başrolünü paylaştığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı filmin çekimlerinin çok keyifli geçtiğini söyleyen oyuncu, vizyon tarihinin ise belli olmadığını söyledi.

Ahmet Kural'la birkaç projede yer alan Bakan, oyuncunun Sıla'yla yaşadığı olayların sorulması üzerine, "Olmaması gereken bir olaydı. Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay" diyerek aracına bindi.