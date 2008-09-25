Seda Akman uyuşturucu tedavisi görecek

Oyuncu Seda Akman ve Durul Bazan "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, uyuşturucu kullandığı sabit olan Akman ve Bazan'ın aralarında bulunduğu14 sanığın tedavi altına alınmasını da karara bağladı.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Özkan Ok, Coşkun Kalyoncu, Ercan Türkkan ve Ergün Türkkan katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada söz alan Ergün Türkkan, 20 aydan beri tutuklu olduğunu belirterek, “Almam gereken dersi aldım. Bundan sonra topluma ve babama faydalı olacağıma mahkemenizde söz veriyorum” dedi.



Seda Akman ve kardeşi Eda Akman’ın avukatı Ümit Çağman da müvekkillerine yönelik örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmediklerini ve samimi olarak ifade veren bu kişilerin sadece uyuşturucu kullandıklarını söylediklerini vurguladı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özkan Ok’a “suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek” ile “10 gram kokain ile esrardan oluşan uyuşturucunun ticaretini yapmak ve bu amaçla bulundurmak” suçlarından 11 yıl 15 gün hapis verdi.



Diğer sanıklardan Coşkun Kalyoncu, Ercan Türkkan ve Ergün Türkkan’ı da “suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak” ve “10 gram kokain ile esrardan oluşan uyuşturucunun ticaretini yapmak ve bu amaçla bulundurmak” suçlarından 10 yıl 2,5’ar ay hapse çarptıran mahkeme, bu sanıkları ayrıca 9 biner YTL adli para cezasına mahkum etti.



Mahkemeye her 3 ayda bir rapor sunacak

Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan oyuncular Seda Akman ve Durul Bazan ile Eda Akman, Coşkun Kalyoncu, Ercan Türkkan, Ergün Türkkan, Ahmet Genç, Cezmi Murat Keskin, Atilla Mete Murat, Özgür Bay, Hamza Yılmaz, İsmail Hasan Gündüz, Gencay Acar ve Selma Yavuz’un haklarında hüküm verilmeden önce tedavi altına alınmalarına ve bu süre boyunca denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulmalarına karar verdi.



Mahkeme, sanıklara yardımcı olmak, durumlarını takip edip 3 aylık dönemler halinde mahkemeye rapor sunmak ve rehberlik etmek üzere bir uzman atanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanıkların tedavilerinin tamamlanmasının ardından da denetimli serbestlik uygulamasının 1 yıl daha devam etmesini hükme bağladı.



Sanıklar tedavi ve dönetimli serbestlik kurallarına uygun davrandıklarında dava düşecek, aksi halde mahkeme yeniden hüküm verecek.



Seda Akman ve Durul Bazan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, “suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak” suçundan ise beraatına hükmedildi.

