Seçmenlerin dikkat etmesi gereken 5 nokta: Referandumda oy kullanamayabilirsiniz

CHP Adana Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Üyesi İbrahim Özdiş, 16 Nisan’da gerçekleşecek referandum için seçim takviminin belli olduğunu ve tüm seçmenlerin 18 Şubat’ta askıya çıkacak listeleri muhtarlıklarda mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini, 16 Nisan’da yurttaşların sandığa giderek herhangi bir anayasanın maddesini oylamayacağı vurgusunu yapan Özdiş, "Yurttaşlarımız sandıkta Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan her yurttaşın Hayır oyu vereceğine inanıyorum. Ülkemiz adına bu kadar hayati öneme sahip referandumda tek bir oyun bile önemi çok büyüktür. Hazırlanan seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir. Bu nedenle tüm yurttaşlarımız Cumartesi gününden itibaren muhtarlık bölgesi askı listelerini mutlaka kontrol etmelidir” dedi.

CHP Adana Milletvekili Özdiş, seçmenlerin dikkat etmesi gereken noktaları ve İlçe Seçim Kurulu'na başvurulması gereken durumları şöyle sıraladı:

- Kayıtlarda yanlışlık,

- Kayıtlarda eksiklik,

- Nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan,

- Askı süresi içinde yerleşim adresini değiştiren,

- Seçmen niteliğine sahip olduğu halde askı listesinde ismi bulunmayanlar.