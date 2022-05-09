MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre seçmenlerin yüzde 84'ü asgari ücretin artırılmasını istiyor. AKP seçmenlerinin yüzde 78.4'ü, CHP seçmenlerinin yüzde 89.8'i "Asgari ücret yeniden düzenlenmeli mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Araştırmanın sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankete katılanların yüzde 84.1'i asgari ücretin artırılmasını isterken yüzde 13.6'sı şu anki ücreti yeterli buluyor.

Ankete katılan seçmenlerin tercih ettiği partiye göre dağılımında; Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerin yüzde 100'ü asgari ücretin artmasını istiyor.

AKP'li seçmenlerin yüzde 78.4'ü, CHP'li seçmenlerin yüzde 89.8'i, İyi Parti seçmenlerinin yüzde 88'i, HDP seçmenlerinin yüzde 89,4'ü ve MHP seçmenlerinin yüzde 74.8'i asgari ücretin yeniden düzenlenmesine "Evet" diyor.

Asgari ücret artışı ile ilgili kim ne dedi?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, asgari ücret artışına dair "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı." ifadesini kullanmış ve bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşündüklerini bildirmişti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun temmuzda toplanmasını isteyerek; "Yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenlemeyle yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz" demişti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralık'ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4'ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok" ifadelerini kullanmıştı

Erdoğan: Bunun vakti aralıktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." diye konuşmuştu.