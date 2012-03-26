KAGİDER: Seçmenini memnun edemeyen vekil geri çağrılsın

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), seçmenin memnun olmadığı milletvekilinin geri çağrılmasını öngören bir düzenlemenin yeni Anayasaya konulmasını istedi. KAGİDER, ‘Seçenlerin bir bölümü milletvekilliğini yeterli bulmazsa seçimlere kadar beklenmesin. Seçmenlerin geri çağırma yetkisi olsun” dedi. Düzenleme, bölgedeki seçmenlerin belli bir yüzdesinin alınarak imza toplanmasını ve milletvekilinin geri çağrılma hakkını düzenliyor.

‘Seçim barajı kaldırılsın’

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği -KAGİDER- Yeni Anayasa’ya ilişkin öneri ve taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek ile paylaştı. Bireyin temel alındığı, hak ve özgürlüklerin geliştirilerek korunduğu, kadınların gelişimi için maddi koşullarda da eşitlik sağlanan, yargının adil ve hızlı işlediği, devletin şeffaf olduğu, seçim barajlarının olmadığı, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa talep ediyor.

KAGİDER önerilerinin başlıkları şöyle:

Yeni Anayasanın yapımı: Anayasa yapım sürecinde bireyin ve sivil toplum örgütlerinin katkısı alınmalı, öncelikle halkın anayasaya ilişkin görüşleri toplanmalıdır; sonrasında ise oluşacak taslak yine görüşlere açılmalı ve taleplerin anayasaya tam yansıması sağlanmalıdır.

ANAYASANIN NİTELİĞİ: Tüm yurttaşları eşit gören, bireyin temel alındığı, İdeolojisiz bir anayasa yapılmalı, çevreye ilişkin önlemler anayasal düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır.

Hak ve Özgürlükler: Bireyin hak ve özgürlükleri, sadece diğerlerinin özgürlüğü ile sınırlanabilir; devletin görevi bu özgürlükleri teminat altına almaktır.

Bireyin, gruplar içindeki hakları da korunmalıdır.

MADDİ KOŞULLARDA EŞİTLİK: Kadınlar için anayasa ve yasalarda var olan şekli eşitlik yetmemektedir, maddi koşullar bakımından da eşitliğin sağlanması gerekmektedir.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için; kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmalı, kadınların istihdama katılmalarının olanakları yaratılmalı, eğitim hakkından sınırsız olarak yararlanmalarının sağlanacağı bir sistem kurulmalı ve tüm bunlar için ve özellikle kadının insan hakları kavramı bakımından anayasal güvencelerinin oluşturulması gerekmektedir.

EKONOMİK HAKLAR: Girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Devlet ekonomik faaliyetler konusunda kolaylaştırıcı ve denetleyici bir görev üstlenmeli, doğrudan ekonomik faaliyette bulunmamalıdır

YASAMA: Parlamento en yüksek karar organıdır; yasama işlevini yerine getirirken yargı engeliyle karşılaşmamalı, gerektiğinde özerk kuruluşları parlamento denetlemelidir.

ADİL YARGI: Yargı adil, hızlı ve etkin olmalı, bu bağlamda yargı hizmetlerinin olanaklarını güçlendirmesi için Adalet Bakanlığının bütçesi artırılmalıdır.

DENETİM HAKKI: Bürokratik kurumların, belediyelerin ve Hükümetin icraatları şeffaf olmalı, seçilenler ve yetkililer hesap verebilir konumda bulunmalıdır. Seçilenler görev süresi bitmeden de geri çağrılabilmelidir.

SEÇİM SİSTEMİ: Halkın seçim hakkının ve demokratik temsilinin eksiksiz sağlanacağı bir sistem kurulmalı, bu sistemde siyasi partilerin rolü etkin olmalıdır

ULUSLARARASI HUKUK: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler ile ülke hukuku arasında çelişki doğduğunda, hak ve özgürlükleri üstün tutan sözleşme hükümleri uygulanmalıdır.

TBMM Başkanı’na kavga şikayeti

KAGİDER heyeti, Çiçek’e, parlamento çatısındaki kavgalardan duyulan rahatsızlığı vurguladı. “Bu tablo Meclis’e yakışmıyor. Hepimizi üzüyor. Gerekirse kavgaların tetiklendiği grup toplantıları iptal edilsin. Orada liderler kılıçtan keskin konuşunca kavga daha da büyüyor. Tepeden aşağıya doğru yayılıyor. Bu kavga ortamında nasıl yeni Anayasa nasıl? Toplumda ciddi bir yeni Anayasa değişikliği talebi var. Meclis buna karşılık vermeli ve kavgayı bırakmalıdır.

Meclis Başkanı Çiçek de, olmasını istemedikleri kavganın üzüntü verici olduğunu söyledi. Çiçek, kavga olmamasının sorumluğunun herkese düştüğüne dikkat çekti ve “ Siz kavga istemediğinizi çıkın dışarıda yüksek sesle söyleyin. Kavgasız Meclis talebinizi her ortamda dile getirin” dedi.