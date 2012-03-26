T24 LogoT24 Logo
Politika

KAGİDER: Seçmenini memnun edemeyen vekil geri çağrılsın

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), seçmenin memnun olmadığı milletvekilinin geri çağrılmasını öngören bir düzenlemenin yeni Anayasaya konulmasını istedi.

26 Mart 2012 22:49

 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), seçmenin memnun olmadığı milletvekilinin geri çağrılmasını öngören bir düzenlemenin yeni Anayasaya konulmasını istedi.  KAGİDER,  ‘Seçenlerin bir bölümü milletvekilliğini yeterli bulmazsa seçimlere kadar beklenmesin. Seçmenlerin geri çağırma yetkisi olsun” dedi. Düzenleme, bölgedeki seçmenlerin belli bir yüzdesinin alınarak imza toplanmasını ve milletvekilinin geri çağrılma hakkını düzenliyor.

 

‘Seçim barajı kaldırılsın’

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği -KAGİDER- Yeni Anayasa’ya ilişkin öneri ve taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek ile paylaştı.  Bireyin temel alındığı, hak ve özgürlüklerin geliştirilerek korunduğu, kadınların gelişimi için maddi koşullarda da eşitlik sağlanan, yargının adil ve hızlı işlediği, devletin şeffaf olduğu, seçim barajlarının olmadığı, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa talep ediyor.

 

KAGİDER önerilerinin başlıkları şöyle:

 

Yeni Anayasanın yapımı: Anayasa yapım sürecinde bireyin ve sivil toplum örgütlerinin katkısı alınmalı, öncelikle halkın anayasaya ilişkin görüşleri toplanmalıdır; sonrasında ise oluşacak taslak yine görüşlere açılmalı ve taleplerin anayasaya tam yansıması sağlanmalıdır.

ANAYASANIN NİTELİĞİ: Tüm yurttaşları eşit gören, bireyin temel alındığı, İdeolojisiz bir anayasa yapılmalı, çevreye ilişkin önlemler anayasal düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır.

Hak ve Özgürlükler: Bireyin hak ve özgürlükleri, sadece diğerlerinin özgürlüğü ile sınırlanabilir; devletin görevi bu özgürlükleri teminat altına almaktır.

Bireyin, gruplar içindeki hakları da korunmalıdır.

MADDİ KOŞULLARDA  EŞİTLİK:  Kadınlar için anayasa ve yasalarda var olan şekli eşitlik yetmemektedir, maddi koşullar bakımından da eşitliğin sağlanması gerekmektedir.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için; kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmalı, kadınların istihdama katılmalarının olanakları yaratılmalı, eğitim hakkından sınırsız olarak yararlanmalarının sağlanacağı bir sistem kurulmalı ve tüm bunlar için ve özellikle kadının insan hakları kavramı bakımından anayasal güvencelerinin oluşturulması gerekmektedir.

EKONOMİK HAKLAR: Girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Devlet ekonomik faaliyetler konusunda kolaylaştırıcı ve denetleyici bir görev üstlenmeli, doğrudan ekonomik faaliyette bulunmamalıdır 

YASAMA: Parlamento en yüksek karar organıdır; yasama işlevini yerine getirirken yargı engeliyle karşılaşmamalı, gerektiğinde özerk kuruluşları parlamento denetlemelidir.

ADİL YARGI: Yargı adil, hızlı ve etkin olmalı, bu bağlamda yargı hizmetlerinin olanaklarını güçlendirmesi için Adalet Bakanlığının bütçesi artırılmalıdır.

DENETİM HAKKI: Bürokratik kurumların, belediyelerin ve Hükümetin icraatları şeffaf olmalı, seçilenler ve yetkililer hesap verebilir konumda bulunmalıdır. Seçilenler görev süresi bitmeden de geri çağrılabilmelidir.

SEÇİM SİSTEMİ: Halkın seçim hakkının ve demokratik temsilinin eksiksiz sağlanacağı bir sistem kurulmalı,  bu sistemde siyasi partilerin rolü etkin olmalıdır

ULUSLARARASI  HUKUK: Taraf olunan uluslararası sözleşmeler ile ülke hukuku arasında çelişki doğduğunda, hak ve özgürlükleri üstün tutan sözleşme hükümleri uygulanmalıdır.

 

TBMM Başkanı’na kavga şikayeti

 

KAGİDER heyeti, Çiçek’e, parlamento çatısındaki  kavgalardan duyulan  rahatsızlığı  vurguladı.  “Bu tablo Meclis’e yakışmıyor.  Hepimizi üzüyor. Gerekirse  kavgaların tetiklendiği  grup toplantıları iptal edilsin. Orada  liderler kılıçtan keskin  konuşunca  kavga daha da büyüyor. Tepeden aşağıya doğru yayılıyor. Bu kavga ortamında nasıl yeni Anayasa nasıl?  Toplumda ciddi bir  yeni Anayasa değişikliği talebi var. Meclis buna karşılık vermeli ve kavgayı bırakmalıdır.

Meclis Başkanı Çiçek de, olmasını istemedikleri kavganın üzüntü verici olduğunu  söyledi.  Çiçek, kavga olmamasının sorumluğunun herkese düştüğüne dikkat çekti ve “ Siz kavga istemediğinizi çıkın dışarıda yüksek sesle söyleyin. Kavgasız Meclis talebinizi her ortamda dile getirin” dedi.

ETİKETLER

tbmmkadiger

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24