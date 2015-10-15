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Seçmenin yüzde kaçı seçimlerin tarafsız yapıldığına inanıyor?

Araştırma şirketi BAREM, bin kişiyle yaptığı anket sonuçlarını açıkladı

15 Ekim 2015 10:50

Araştırma şirketi BAREM, Türkiye genelini temsilen bin kişiyle yaptığı ankette “Ülkenizde seçimlerin tarafsız yapıldığına inanıyor musunuz” sorusunu sordu. Sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 55.3’ü seçimlerin özgür ve tarafsız yapılmadığını düşünüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) ve Gezici Araştırma şirketlerinin 1 Kasım genel seçimlerine yönelik anket sonuçları yine koalisyonu gösterdi.

Gezici’nin anketine göre halkın yüzde 61’i koalisyona “evet” diyor. SAMER’e göre ise koalisyon seçenekleri arasında en çok destek gören olasılık ise yüzde 26.8 oranıyla CHP-HDP koalisyonu oldu. Bunu yüzde 24,7’si AKP-CHP, yüzde 14,5’i AKP-HDP, yüzde 18,7’si CHP-MHP koalisyonu izliyor. Katılımcıların yüzde 66’sı Cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını düşünürken, HDP binalarına yapılan saldırılara toplumun çok büyük kesimi karşı çıktı.

SAMER’e göre, Ankara’daki barış mitingi katliamından hemen önce, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, 7 bölgedeki 24 il de, 4 bin 144 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan araştırmada kararsızlar dağıtılınca AKP yüzde 41,4, CHP yüzde 26,9, MHP yüzde 15,4, HDP yüzde 13,9 ve diğer partiler yüzde 2,4 olarak belirdi.

Gezici Araştırma’ya göre 1 Kasım seçimlerindeki oy dağılımı ise şöyle: “AKP yüzde 40.8, CHP yüzde 27.6, MHP yüzde 15.8, HDP yüzde 13.6.”

Seçmen güvenmiyor

Araştırma şirketi BAREM tarafından Türkiye genelini temsilen bin kişiye “Ülkenizde seçimlerin tarafsız yapıldığına inanıyor musunuz?” sorusu soruldu ve Türkiye’nin halkın iradesiyle yönetildiği düşüncesine katılıp katılmadıkları ölçüldü. Sonuçlara göre halkın yüzde 55.3’ü seçimlerin özgür ve tarafsız yapılmadığını düşünüyor.

 

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