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SAMER'in araştırmasına göre 1 Kasım'da hangi parti, yüzde kaç oy alacak?

SAMER, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, 4144 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ile yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı

14 Ekim 2015 16:29

Araştırma grubu Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER)’in 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında yaptığı ankete göre; 1 Kasım genel seçimlerinde, seçmenlerin %41,4’i AKP’ye, %26,9’u CHP’ye, %15,4’ü MHP’ye, %13,9’u HDP’ye ve %2,4’ü diğer partilere oy vereceğini açıkladı. Araştırmaya katılanların %58,7’si çözüm sürecinin devam etmesini isterken, %33,2’si istemediğini söyledi. Ankete göre; Türkiye’nin gidişatından endişe duyanların oranı %75,3.

SAMER’in 10 Ekim Ankara katliamından hemen önce, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, 7 bölgedeki 24 ilde, 4144 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ile yaptığı araştırmaya göre; seçmenlere 1 Kasım genel seçimlerinde kime oy verecekleri soruldu. Gelen yanıtlara göre araştırma grubunun %39,3’ü AKP’ye, %25,5’i CHP’ye, %14,6’sı MHP’ye, %13,2’si HDP’ye ve %2,3’ü Diğer partilere oy vereceğini belirtmiş, %5,1 ise kararsız olduğunu aktardı. Karasızlar dağıtılınca oy oranları şöyle: AKP %41,4, CHP %26,9, MHP %15,4, HDP %13,9 ve diğer partiler %2,4.

Kendisini Türk olarak tanımlayanların %44,6’sı AKP’ye oy vereceğini söylerken, Kürt olarak tanımlayanların %59’u HDP’ye oy vereceğini beyan etti.

Başkanlık sistemini katılımcıların %56’sı desteklemediğini; AKP’ye oy vereceklerin %65,6’sı başkanlık sistemine “Evet” diyeceğini, CHP seçmeninin %87,6’sı ve HDP seçmeninin %88,8’i başkanlık sistemine “Hayır” diyeceğini bildirdi.

Araştırma grubunun %63,7’si, 7 Hazirandan sonra koalisyon kurulması gerektiği yönünde fikir beyan ederken; koalisyon kurulmamasının nedeni olarak %30,5’i partilerin anlaşamamasını, %19,6’sı Cumhurbaşkanı’nın izin vermemesini, %19,1’i AKP’nin tek başına iktidar hırsını gösterdi. Katılımcıların % 40 ise 7 Haziran’dan sonra AKP-CHP, %29’u AKP-MHP koalisyonu kurulmalıydı yanıtını verdi.

Araştırma grubunun %50,4’ü 1 Kasım seçimlerinden de koalisyon çıkacağını %41,6’sı ise bir partinin tek başına iktidar olacağını düşünüyor. 1 Kasım seçimlerinde koalisyon olacağını düşünen katılımcıların %26,8’i CHP-HDP, %24,7’si AKP-CHP, %14,5’i AKP-HDP, %18,7’si CHP-MHP koalisyonunu olmasını istediklerini açıkladı..

Çözüm sürecinin devam etmesini isteyip istemediklerine ilişkin sorulara ise araştırma grubunun %58,7’si evet, %33,2’si hayır yanıtını verdi. Seçmen tercihleri ile birlikte değerlendirildiğinde; HDP seçmeninin %88,3’ü, AKP seçmeninin %61,6’sı, CHP seçmeninin %56’sı, MHP seçmeninin %31,4’ü çözüm sürecinin devamından yana görüş belirtti.

Araştırma grubuna doğrudan yöneltilen Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna; %24,5’i evet, %66,6’sı hayır yanıtı verirken, %65,5’i Cumhurbaşkanı’nın mitingler yapmasını olumsuz değerlendirdi.

Araştırma grubuna silahlı çatışmaların tekrar başlamasının sorumlusu kim sorusu yöneltildi. Bu soruya %25,5 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %16,5 ile HDP, %12,3 ile AKP, %10,4 ile PKK ve %5,1 ile hükümet politikaları yanıtları geldi.

Son olarak, araştırma grubunun %75,3’ü Türkiye’nin gidişatından endişe duyduğunu; endişe duyanların %57,1’si toplumsal çatışma potansiyelinden, %10,8’i ekonomik krizden, %10,6’sı siyasal krizden, %12,3’ü Suriye’deki savaşın Türkiye’ye sıçramasından ve %9,2’si sayılanların hepsinden endişe duyduğunu belirtti.

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