-SEÇMENE DEV KUTLAMA PASTASI SİVAS (A.A) - 13.06.2011 - AK Parti'nin yeniden tek başına iktidar olmasını kutlayan AK Parti Sivas Koyulhisar Teşkilatı, 3 metre boyunda, 2 metre eninde, üzerinde partinin amblemi bulunan pasta yaptırdı. Yapıldığı yerden tören alanına iş makinesi ile taşınan dev pastayı, AK Parti'den Sivas milletvekili seçilen Ali Turan, büyük bir testere ile kesti. AK Parti Koyulhisar Başkanlığı, ilçedeki pastane işletmecisi Bayram Gün'e 3 metre boyunda 2 metre eninde pasta yapması için sipariş verdi. 100 koli yumurta, 25 kilogram toz şeker, 25 kilogram un ve 150 kilogram krem şanti kullanılarak hazırlanan dev pasta, tören yapılacak alana portif adı verilen yükleyici iş makinesi yardımı ile taşındı. AK Parti'den Sivas milletvekili seçilen Ali Turan da vatandaşlarla birlikte, üzerinde ''Teşekkürler Koyulhisar'' yazılı pastanın taşınmasına yardım etti. Tören alanında konuşan Turan, pastayı hazırlayan ustaya teşekkür ederek bahşiş verdi. Seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu söyleyen Turan, ''İşte biz de bugün bayramı yaşıyoruz. Kelkit Vadisi ilçeleri, Sivas'ta hep destanlar yazdı. Ne Türkiye'de, ne dünyada bunun bir örneği yoktur. Bir parti oyunu artırarak üç dönem üst üste tek başına iktidara seçiliyor. Siz Türkiye'de bunu gerçekleştirdiniz'' dedi. Seçim süresince ve sandıkta AK Parti'ye destek olanlara teşekkür eden Turan, ''Artık seçimler bitmiştir. Biz tüm halkımızın milletvekili olacağız'' ifadelerini kulandı. Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren de oy almak için hiçbir zaman insanlara yalan söylemediklerini belirterek, ilçeye yapılacak olan hiçbir hizmetin önünü engellemediklerini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Ferhan Epsileli ise AK Parti'nin tek başına üçüncü iktidarı olduğunu söyleyerek, ''Hiçbir ayrım yapmadan biz ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan Koyulhisar'ın gelişmesi için çalışacağız'' diye konuştu. Konuşmaların ardından hazırlanan dev pasta, özel olarak yapılan büyük bir testere ile AK Parti Sivas Milletvekili seçilen Ali Turan, Koyulhisar Belediye Başkanı İlhan Eren, Akıncılar Belediye Başkanı Mevlüt Albayrak, Suşehri Çataloluk Belediye Başkanı Ercan Güleç ve partililer tarafından kesildi. Pasta, törene katılan vatandaşlara ikram edildi.