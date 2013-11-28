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Politika

Seçmen seçmen olalı böyle tanıtım görmedi!

Eyüp Belediye başkan aday adayı Abdullah Çelik'in oyunculuk hünerlerini sergilediği tanıtım videosu, sosyal medyada geniş yankı buldu

28 Kasım 2013 18:53

Eyüp Belediyesi başkanIığına AKP’den aday adayı olan Abdullah Çelik, çektiği tanıtım videosu ile sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yerel seçimler yaklaşırken AKP’de aday adaylarının yarışı da sürüyor. En iyi tanıtımı yaparak adaylar arasından fark yaratmaya çalışan aday adayları, esnaf ziyaretleri ve sosyal medyadan sonra, tanıtım videolarına da el attı.

Videolu tanıtım uygulamasının son örneği ise Eyüp Belediye Başkanlığı için aday adayı olan ve hala belediye bünyesinde Bilgi İşlem Müdürü Abdullah Çelik oldu. Çelik çektiği ‘dramatik’ ve amatör filmle parti yönetiminin ve seçmenin gözüne girmeye çalıştı.

Filmde başrolü kendisi oynayan Çelik, lüks cipiyle ‘tatlı bir ziyaret’ için tatlı almaya gidiyor ve olaylar gelişiyor.

Çelik’in oyunculuk hünerlerini sergilediği tanıtım videosu, sosyal medyada da günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

 

'Hemen nüfusumu Eyüp'e aldırıp oy vereceğim'

 

Yorgo Angelopoulos ‏@YrGngelopoulos

AK Parti'den Eyüp Belediyesi aday adayı olan Abdullah Çelik'in seçim videosu. Neremle gülsem bilemedim :)))

SırmaYıldız ‏@SirmaYildiz 45 dk

AKP Eyüp Belediyesi aday adayı Abdullah Çelik'in seçim videosu. Istenilen yerle kahkaha serbest...:)

Akif K. ERTUGAY ‏@akifertugay 2 sa

ah yaa, Allah affetsin, başka ne denir ki... :D Abdullah Çelik - AKP Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı

ERCAN ‏@ercanerco 2 sa

Ağladım,nüfusumu eyüp'e aldırmak ve koşarak oy vermek istiyorum.Abdullah Çelik - AKP Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı

Marki de Sekban ‏@Cemil_Marki 2 sa

Yalnız Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Çelik tatlıyı alıyor ama para vermiyor. Daha başkan seçilmeden avantacılığa başlamış bile.

 

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