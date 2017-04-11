Seçmen sayısı 571 olan Lüksemburg'da 9 bin 729 kişi oy kullandı; işte rakamlarla yurt dışı oyları

Referandum için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi tamamlandı. 57 ülkede 1 milyon 400 bin 46 vatandaş oy kullandı. Katılım yüzde 47 ile rekor kırdı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerindeki katılım oranı yüzde 41.5 olarak gerçekleşmişti. Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'da dikkat çeken sonuçlar var. Lüksemburg’da kayıtlı seçmen sayısı 571 iken, bu ülkede sandıklara atılan oy sayısı ise 9 bin 729 oldu. Almanya’da 1 Kasım milletvekili seçimlerine göre oyunu kullanan seçmenler yüzde 15 oranında arttı.

Hürriyet gazetesinden Ali Varlı'nın haberine göre, yurt dışında kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, bir önceki seçime göre anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma daha fazla ilgi gösterdi. 1 Kasım 2015’te yapılan milletvekili genel seçimlerinde sandığa giden yurtdışı seçmen sayısı 1 milyon 258 bindi. 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum için ise 27 Mart - 9 Nisan arasında, yurtdışı seçmeninden 1 milyon 400 bin 46’sı sandığa oy attı. 57 ülkede 120 temsilcilikte kurulan sandıklara atılan oy sayısı 1 milyon 326 bin 70. Gümrüklerde ilk 14 günde kullanılan oy sayısı ise 73 bin 976 oldu. 31 gümrük kapısında oy verme işlemi 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yurtdışı seçmeni oylarını kullanabilecek. Pazar gününe kadar gümrüklerde kullanılacak oy sayısı ise yaklaşık 50 bin olarak tahmin ediliyor.

En çok Almanya'da

Yurt dışı temsilcilikleri arasında en çok oy en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Almanya’da kullanıldı. Almanya’da kayıtlı 1 milyon 430 bin 127 seçmenden 695 bin 435’i sandık başına gitti. Böylece Almanya’da 1 Kasım milletvekili seçimlerine göre oyunu kullanan seçmenler yüzde 15 oranında arttı.

Avusturya'da yüzde 17 artış

Avusturya’da da 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerine göre daha fazla seçmen sandık başına gitti. Avusturya’da kayıtlı 108 bin 561 seçmenden oyunun kullananların sayısı 54 bin 937. Bu rakamla Avusturya’da 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 17 oranında artış oldu. İngiltere, İsviçre, İtalya, Danimarka ve Bulgaristan gibi ülkelerde kısmen de olsa bir oy artışı yaşandı.Hollanda 252 bin 841 seçmenden sandık başına giden seçmen sayısı 123 bin 454. Hollanda’da kayıtlı seçmenin bir bölümü de Almanya’da oy kullandı.

Lüksemburg'da oy patlaması

YSK anayasa oylamasının yapılacağı referandum için yurt dışı seçmenin dilediği ülkede oy kullanabilmesinin yolunu açmıştı. Bu uygulama Lüksemburg’da oy patlamasına yol açtı. Lüksemburg’da kayıtlı seçmen sayısı 571 iken, bu ülkede sandıklara atılan oy sayısı ise 9 bin 729 oldu. Komşu ülkeler Fransa ve Almanya’da kayıtlı seçmenler kendilerine daha yakın olduğu gerekçesiyle oylarını Lüksemburg’da kullanmayı tercih etti.

Fransa ve Almanya'dan Lüksemburg'a gittiler

Komşu ülkeler Fransa ve Almanya'da kayıtlı olan seçmenler kendilerine daha yakın olduğu gerekçesiyle oylarını Lüksemburg'da kullanmayı tercih etti. Öte yandan Makedonya, Yunanistan, Kırgızistan ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan seçmenler sandıklara fazla ilgi göstermedi. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre ABD'de 100 bin 42 seçmenden 34 bin 522 seçmen oy kullandı, katılım yüzde 34 oldu. Kanada da ise 25 bin 422 seçmenin 12 bin 121'i oy kullandı, katılım ise yüzde 47.6 oldu. Rusya'da yüzde 43 ve Yunanistan'da da yüzde 30 oranında düşük oldu. Makedonya'da bu oran yüzde 50 daha düşük çıktı.

Rekor kırıldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ise halk oylamasına yurt dışından rekor katılımın gerçekleştiğini, 1 Kasım milletvekili seçimlerine kıyasla dış temsilciliklerdeki katılımda yüzde 14,33 artış olduğunu ve toplam seçmenin yaklaşık yüzde 47'sinin sandığa gittiğini söyledi.