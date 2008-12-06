Seçmen nasıl itiraz edecek?

İmha mı, delil yok etme mi?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNK) kayıt olduğu halde, ismini kütükte göremeyen ya da yanlışlık olduğunu görenler listeler askıdan indikten sonra YSK tarafından belirlenen süre içinde itiraz edebilecekler. İtiraz ilçe seçim kurulu başkanlıklarına yapılacak. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanının değerlendirmesi sonucunda 20 Aralık 2008 saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler ve yapılan itirazlar değerlendirilecek ve listeler, 17 Aralık 2008 Çarşamba günü ilan edilecek. Listeler, siyasi partilere de verilecek.Türk Medeni Kanunu'nun yerleşim yeri ile ilgili hükümleri doğrultusunda, seçmenler ancak yerleşim yerlerinde seçmen kütüğüne yazılabiliyor. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un değişik 144'üncü maddesi ise 'Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt ettirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmünü içeriyor. Birden fazla kayıt yaptıran seçmene iki yılla dava açılabilecek. Bu suçu görevli işlerse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Askıya çıkarılmış listelerde özürlü olduğu gösterilmemiş olan seçmenler de özürlü olduğuna ilişkin resmi belge ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak. Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılması için zamanında başvurmayanların listeye ilave edilmelerine ilçe seçim kurulu başkanı karar verecek. Listeye ilave edilerek verilecek karar, belgeleriyle birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.Kısıtlı ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, MERNİS kayıtlarına TC kimlik numarası olup da seçmen niteliğini taşımakla birlikte AKS'de adresi olmayanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler (izinli olsalar bile).Seçmenler kendileri yönünden kütüğe itiraz edebilecekler. Siyasi parti temsilcileri ise seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlara (ölü, kısıtlı, yaşı 18'den küçük, o muhtarlık bölgesinde oturmayanlar), herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu-hileli biçimdeki nakillerle ilgili olarak itiraz edebilecekler.