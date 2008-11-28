Muhalefet partileri, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine göre 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısında meydana gelen yaklaşık 6 milyonluk artışa tepki gösterdi.

CHP'li Kemal Anadol, "İkna edici açıklama yapılsın yoksa YSK bu şaibeli yükün altında kalır" dedi. MHP'li Oktay Vural ise, "Nüfus sayısı ortadayken yurtdışından seçmen mi ithal edildi?" dedi.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde seçmen sayısı 42 milyon 533 bin olarak açıklanmıştı. YSK Başkanı Muammer Aydın, 29 Mart seçiminde oy kullanacak seçmen sayısının ise 48 milyon 265 bin olduğunu belirtti. Muhalefet temsilcilerinin tepkileri şöyle:



‘Seçim şaibeli olur’



Kemal Anadol (CHP Grup Başkanvekili): Ortada iki yanlış var. Biri seçmen sayısı, diğeri nakil oyunu. AKP son seçimlerde çok az oyla kaybettiği yerlere güçlü olduğu yerlerden nakil oyunu yaparak seçmen kaydırıyor. İzmir en iyi örnek. Çankaya'ya yapılan nakillerin açıklanmasını istiyoruz. Anormal bir seçmen sayısı ortaya çıktı.

Şimdi Silifke'de her 3 kişiden 2'si seçmen durumunda. Yahu burada hiç mi çocuk yaşamıyor? Bu kuşkunun dağıtılması konusunda YSK'ya büyük görev düşüyor. 6 milyon seçmen nereden çıktı?



Yılmaz Ateş (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Akıl var, mantık var. Aradan bir yıl geçmiş 6 milyon seçmen artıyor ise o zaman ya 2007 sonuçları, ya bu sayı sağlıklı değil demektir. 6 milyon seçmen arttı demek yüzde 23-24 artış demektir. Burada bir terslik var. Sayımı TÜİK yapıyor kaygı ve kuşku var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri yapıyor, yine kuşku ve kaygı var. Bütün bunlar AKP'nin seçim sistemiyle oynadığı kuşkusunu kamuoyu gündemine getiriyor. Bu mutlaka netliğe kavuşmalı.



'Seçmen enflasyonu'



Oktay Vural (MHP Grup Başkanvekili): Bu kadar yoğun seçmen mobilitesi farklılığı anlaşılır gibi değil. 22 Temmuz'dan önce nufus 4.5 milyon azaldı. Şimdi seçmen sayısı arttı. YSK 22 Temmuz aksaklıklarıyla ilgili olarak ikna edici açıklamada bulunmadı. Şimdi YSK bu endişeleri gidermeli. Bir seçim öncesinde 6 milyon seçmen arttı. Birdenbire yurtdışından nüfus mu ithal olundu? Nüfus artmadı, seçmen arttı. AKP'nin son icadı seçmen enflasyonu oldu.



Mehmet Şandır (MHP Grup Başkanvekili): Seçimin sağlıklı yapılması, demokrasiye olan inancın olmazsa olmaz şartıdır. Ama maalesef, her seçimde bu türlü olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın bu olağan dışı seçmen sayısındaki artışı izah ederken ortaya koyduğu gerekçeler inandırıcı değil. Ümit ederim ki güvensizlik yaratmayacak bir gerekçe ile seçmen artışını izah ederler.



Faruk Bal (MHP Genel Başkan Yardımcısı): Daha önce nüfus 5 milyon fazla olmuş deyip düşürdüler. Şimdi 6 milyon seçmen fazlası ortaya çıkardılar. Kirlilik söz konusu. Manipülasyon kuşkusu doğuyor. Seçimle ilgili bütün kurumlar AKP hükümetinin hizmetinde.

YSK, seçimlerin dürüst yapılması görevini yerine getirmeli. Seçmen sayısına ilişkin şaibeleri ortadan kaldıracak açıklama yapmalıdır.

