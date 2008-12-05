Seçmen listesi için marta kadar süre var

Yaklaşık on gündür askıda olan seçmen listeleri bugün indirildi. Son günde nüfus müdürlüklerinde büyük izdiham yaşandı. YSK yetkilileri, kesin listelerin ocakta askıya çıkacağını, vatandaşların şubat sonuna kadar başvurabileceklerini söyledi.



29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için muhtarlıklarda 26 Kasım’da askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün saat 17.00’de askıdan indirildi. Listelerde isimlerini bulamayan ya da kayıtlarında yanlışlık olan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın etti. Bu da izdihama yol açtı.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri, “Oy kullanamayacağız” şeklinde yaşanan paniğin yanlış anlamadan kaynaklandığı açıkladı. Bugün askıdan indirilecek listelerin geçici listeler olduğunun altını çizen yetkililer, kesin listelerin ocak ayında askıya çıkacağını ifade etti.



Vatandaşlık numarasıyla YSK’nın web sitesinde ismini bulamayan vatandaşlar, şubat ayının sonuna kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, gerekli düzeltmeleri yapabilecekler.