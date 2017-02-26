Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri yarın askıdan inecek.

16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumu için 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, yarın askıdan indirilecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı da yarın sona erecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.