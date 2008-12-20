Seçmen listeleri kesinleşti

Seçmen listelerinin kesinleştiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu, konuyla ilgili salı günü gerekli açıklamanın yapılacağını duyurdu.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığı toplantı sona erdi.

Kurul, pazartesi günü tekrar bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacak. TÜİK Başkanvekili Ömer Toprak ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa Döner'in, yaklaşık 3 saat kaldıktan sonra ayrılmalarının ardından YSK üyeleri toplantıya devam etti.



Toplantıda, terör örgütü üyelerinin seçmen kütüklerinde yer aldığı, aynı adreste mükerrer seçmen yazıldığı, ölülerin seçmen kütüklerinde yer aldığı iddiaları görüşüldü.



Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan YSK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kadir Sağlam, toplantıda seçmen kütükleriyle ilgili iddiaların ele alındığını ifade etti.



Sağlam, bugün askıya çıkan seçmen listelerine yapılan itirazların ilçe seçim kurullarınca görüşülüp karara bağlanmasında son gün olduğunu ve saat 17.00 itibarıyla seçmen listelerinin kesinleşeceğini söyledi.



Kadir Sağlam, YSK üyelerinin pazartesi akşam saatlerinde tekrar bir araya geleceğini ve toplantılara ilişkin salı günü açıklama yapılacağını bildirdi.



