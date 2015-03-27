Seçmen listeleri bugün askıdan iniyor

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, yurt içi ve dışı listelerinin Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı seçim takvimi kapsamında 14 Mart’ta askıya çıkarıldığını anımsattı.

Seçmenlerin askı listelerine yoğun ilgi göstermediğini savunan Özünal, “Ülkemizdeki vatandaşlarımızın duyarlı olmaları gerekirdi çünkü bu seçim her seçimden daha önemli” ifadesini kullandı.

Özünal, sonradan pişman olmanın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini dile getirerek, “Seçmen listeleri bugün askıdan inecek. O bakımdan vatandaşlarımızın 17.00’ye kadar muhtarlıklara gidip seçmen listelerini kontrol etmeleri gerekir. Kayıtlarını, oy kullanacakları yere yaptırmaları hem kendi hem de ülkemizin menfaatine” şeklinde konuştu.