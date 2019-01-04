SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Yüksek Seçim Kurulu\'nca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Vatandaşlar isimlerinin yer aldığı listeleri kontrol etmek için muhtarlıklara gelmeye başladı. Ataşehir İçerenköy Muhtarı Ayhan Öztürk seçmen listelerinin askıya asılması ile ilgili şunları söyledi; “Bugün ayın 4\'ü, cuma günü seçmen listeleri geldi. Ayın 17\'sinde seçmen listeleri kaldırılacak. Seçmenlerimiz mutlak suretle seçmen listelerini kontrol etsinler. Aynı zamanda da internetten de YSK\'dan bakabilirler. Bu önemli. Seçmen oy kağıtları gelmedikleri zaman mazeret uydurmasın kimse. Mutlak suretle 14 gün içinde gidip, nüfus müdürlüklerinde kayıtları yok ise kayıtlarını yaptırsınlar. Adres değişikliklerini yapacaklar ise gidecekleri mart ayındaki nerede oy kullanacaklarsa oraya mutlak suretle gidip kayıtlarını olsunlar. Bu en önemli nokta 14 gün içinde bittiği anda artık listeler hazırlanacak. Oy kağıtları basılacak. Seçime 1 ay kala da oylar dağıtılmaya başlanacak. 31 Mart mahallemiz için ve Türkiye için hayırlı olur inşallah. Özellikle tüm seçmenlere akıllarını, iradelerini kullanarak oy kullanmalarını talep ediyorum. Her şey vatanımız için hayırlı olsun.ö

İçerenköy Mahallesi sakinlerinden muhtarlığa seçmen listelerini kontrol etmeye gelen Cemil Baş, “Kontrol etmeye geldim. Değişiklik var mı diye, yok. Gayet güzel yani. Aşırı yoğunluk var. Bizde o yoğunluğa yakalanmamak için geldik. Baktık.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Seçmen kağıtlarını kontrol eden vatandaşlar

-Muhtar ile röp

-Vatandaş ile röp

-Seçmen kağıtları

-Genel ve detay