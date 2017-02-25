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Seçmen listeleri askıdan iniyor

Yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak

25 Şubat 2017 12:29

YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Buna göre, 18 Şubat'ta askıya çıkarılan seçmen listeleri, yarın askıdan indirilecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanması uygulaması ile yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı da yarın sona erecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazlar, 28 Şubat'a kadar karara bağlanacak.

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seçmen listeleriaskıdan iniyor26 Şubatson tarih

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