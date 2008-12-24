Seçmen kütükleri yeniden askıya çıkarılıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ’deneme’ amaçlı muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen kütüklerinin yeniden askıya çıkarılarak, güncelleştirme yapılacağını açıkladı. Kütüklerin 25-26 Aralık’ta askıya çıkarılması bekleniyor.



'PKK'lıların kaydı silindi'



YSK, DTP milletvekili Fatma Kurtulan’ın eşi Salman Kurtulan, PKK’nın dağ kadrosundan Cemil Bayık ve öldürülen terörist Mercan Kara’nın seçmen kaydının silindiğini açıkladı. YSK, "deneme" amaçlı muhtarlıklarda askıya çıkarılan kütüklerin daha uzun süre askıda tutularak, güncelleştirileceği ve daha sonra kesinleştirileceğini de bildirdi. Askıya çıkarılan seçmen kütüğünde mükerrer oy kullanmaya imkan sağlayacak şekilde bir kişiye birden fazla T.C. kimlik numarası verildiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılmadığı da kaydedildi.



6 milyon seçmene açıklık getirdi



YSK son seçime göre altı milyon artan seçmen sayısına da açıklık getirdi. Bu seçmenlerden 2 milyonunun halk oylamasında esas alınan seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 29 Mart 2009 tarihine kadar olan 19 aylık sürede 18 yaşını dolduran gençler olduğu belirtildi. Diğerlerinin ise daha önce kendi iradesi ile yazılmayan yasa değişikliği sonucu adreslerinden resen yazılan vatandaşlar olduğu kaydedildi. Anayasal görevi seçimleri dürüstlük ve güven içinde yaptırmak olan YSK’nın seçimin dürüstlüğüne ilişkin tüm önlemleri alarak, güncelleştirme sonrası kesinleştirilecek ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile hazırlanan ilk kez kullanılacak kütüklerle seçimi yapacağı bildirildi. Parmak boyamanın ise yasa gereği mümkün olmadığı ve seçimde parmak boyanmayacağı da belirtildi.



Askı süresi takvimde belirtilecek



YSK geçen cumartesi gününden bu yana tartıştığı seçmen kütükleriyle ilgili dün yaptığı beş saatlik toplantının ardından sekiz sayfalık yazılı açıklama yaptı. Medyaya PKK’lıların, ölülerin ve bir adreste farklı farklı kişilerin seçmen kütüklerine yazıldığına ilişkin yansıyan 8 habere tek tek açıklama yapıldı. Seçmen kütüklerinin "deneme" amaçlı olarak 26 Kasım’da muhtarlıklarda askıya çıkarıldığını yeniden ve seçim takviminin elverdiği ölçüde daha uzun süreli olarak yeniden askıya çıkarılarak, güncelleştirme yapılacağı bildirildi. Kütüklerin 25-26 Aralık’ta askıya çıkarılması ve en az 20 gün güncelleştirilmek üzere askıda kalması bekleniyor. Kesin tarihler ise seçim takviminde belirtilecek.



Sekiz iddia, sekiz yanıt



Yüksek Seçim Kurulu, tartışmalara yol açan sekiz iddiaya da ayrı ayrı şu yanıtları verdi.



1- Dağdaki teröristler Salman Kurtulan ve Cemil Bayık: Tahkikat sonucunda yerleşim yeri adresleri silindi ve seçmen kütüğünden çıkarıldılar.



2- Öldürülen terörist Mercan Kara: 13 Ocak 2007’de öldürülen terörist 1981 doğumlu Mercan Kara’nın seçmen kütüğünde kaydı bulunmadı. Uludere İlçesi seçmen kütüklerinde 1940 ve 1985 doğumlu Mercan Kara adlı iki kişinin yer aldığı belirlendi ve 1985 doğumlu Mercan Kara’nın itiraz üzerine ilçe seçim kurulunca kaydı silindi.



3- "Bir evde 79 seçmen" başlıklı haber: Çukurova Huzurevleri Mahallesi’ndeki adresin öğrenci yurdu olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonunda, 69 öğrencinin yurttan ayrıldığı, yerleşim yeri adresi olarak beyanda bulunan 8 öğrencinin bu adreste kalmadıkları tespit edilerek, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



4- DTP Milletvekili Hasip Kaplan’ın TBMM’de yaptığı konuşmadaki "Sur İlçesinde Polis Okulunun 800 öğrencisinin örgütlü olarak kayıt yaptırdığı" iddiası: Seçmen niteliği taşıyan polis okulu öğrencilerinin okullarından aldıkları öğrenim belgeleriyle yaptıkları başvurular üzerine, işlemlerinin gerçekleştirilip seçmen yazıldıkları anlaşıldı.



5- "49 yıl önce ölen bir kişinin seçmen olduğu" iddiası: 49 yıl önce ölen Sevgi Özılgın’ın ölüm olayının bildirilmemesi nedeniyle nüfus kayıtlarında sağ göründüğü ve seçmen listesinde isminin bulunduğu ve babasının müracaatı ile kütükten çıkarıldığı belirlendi.



6- "15 yıl önce ölen kişinin seçmen listesinde olduğu" haberi: Serap Şanlı adında 1970 ve 1967 doğumlu iki ayrı kişinin olduğu, yapılan sorgulamada 1967 doğumlu Serap Şanlı’nın 1968’de öldüğü ve kaydının kapatıldığı, 1970 doğumlu Şanlı’nın ise sağ olduğunun tespit edildiği, T.C. kimlik numarasının tekliğinin esas olduğu ve her iki Serap Şanlı’nın ayrı ayrı kimlik numarası bulunduğu.



7- "Hayali seçmen" iddiası: Mersin Erdemli Ayaş beldesindeki tahkikat sonucu çeşitli mahallerde 121 kişinin sahte seçmen kaydı silindi haklarında suç duyurusunda bulundu.



8- "Bir apartmanda 28 hayali seçmen" haberi: İstanbul’da bir apartmanda yanlış beyan dolayısıyla ortaya çıkan hata ve üç ayrı ailenin yerleşim yeri adreslerindeki yanlışlık düzeltildi.



