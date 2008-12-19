Seçmen kütükleri mahkeme yolunda

DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, YSK'nın, seçmen kütüklerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin belirlediği listeye göre oluşturulmasını içeren genelgesinin iptal edilmesi için Danıştay'a başvuracak. Genelgenin iptal edilmesi durumunda, ADNKS kayıtlarına göre oluşan yeni seçmen kütükleri de geçersiz olacak.



Tayfun İçli, yargının görev alanına girmesine rağmen seçmen kütüklerinin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtları esas alınarak oluşturulduğunu söyledi. İçli, YSK'nın, seçmen kütüklerinin ADNKS kayıtlarına dayanılarak hazırlanmasını içeren 24 Kasım 2008 tarih ve 140/1 sayılı genelgesinin iptali için Danıştay'a başvuracağını açıkladı.



"Milletvekili sıfatıyla değil bir seçmen" olarak yargıya başvuracağını kaydeden İçli, "Siyasi partilerin ve ilgililerin şüphesiz bu sorunu aşmak için başka arayışları olabilir. Ancak sonuç alıcı yol budur" görüşünü savundu. İçli, başvurusunun dayanaklarını şöyle açıkladı:



Komisyonda değişti



Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, milletvekili seçimlerinde oy kullanılmasını düzenlemek için 13 Mart 2008'de bir kanun çıkarıldı. Ancak TBMM'de komisyonda bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle yürütmenin işe müdahil olması; seçmen kütüklerinin, idarenin tanzim ettiği, yargı denetiminde olmayan ADNKS'ye göre oluşturulması sağlandı, parmak boyama da kaldırıldı.



Anayasaya aykırı



Oysa Anayasa'nın 79. maddesi çok açıktır ve yapılanlar anayasaya açıkça aykırıdır. Anayasa, seçimerle ilgili her türlü düzenlemede YSK'yı tek yetkili organ olarak görmektedir. 'Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır' denilmektedir. Seçmen kütükleri de YSK ve YSK'ya bağlı seçmen kütüğü genel müdürlüğünce tanzim edilmelidir.



İptal ve yürütmeyi durdurma isteyeceğim



YSK kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ancak YSK'nın genelgelerinin iptali amacıyla yargıya başvurulabilir. YSK, 24 Kasım 2008 tarihli 140/1 nolu genelgesiyle seçmen kütüklerinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün tanzim ettiği kayıtların, YSK kayıtlarına aynen geçirilmesini istemiştir. Bu işlem anayasaya aykırıdır. Ayrıca bu genelgeye dayanak olan 5749 sayılı yasanın 4 ve 6. maddelerinin anayasaya aykırılığı iddiasıyla bunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne de götürülebilir. Ben öncelikle bu genelgenin iptalini ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a başvuracağım.



Korkuya gerek yok



Eğer Danıştay, talebimi kabul ederse kimse seçimler ertelenecek veya iptal edilecek kaygısına kapılmasın. Bu hukuki bir sorun yaratmaz. Anayasaya aykırı olduğu için genelge iptal edilir, YSK da kısa süre içinde eski seçmen kütüklerini askıya çıkararak güncelleştirir. Zaten seçmen listeleri, 22 Temmuz seçimlerinde güncellenmişti.



YSK da suç duyurusu yapsın



YSK da Anayasa'nın 79. maddesinden hareketle 6 milyon seçmen fazlalığa yol açan sorunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir. Bu suretle yargının alanına müdahale eden yürütmenin teşebbüsü sonuçsuz kalır. YSK, yasa çıktığında bunu yargıya taşımalıydı. YSK'nın bir yılda yapamadığını, şimdi itiraz yoluyla 10 gün içinde milyonlarca seçmen nasıl yapsın?





