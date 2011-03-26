-SEÇMEN KÜTÜĞÜ CHP'NİN SİTESİNDE ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP'nin resmi internet sitesi ''www.chp.org.tr'' üzerinden seçmen kütüğü ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabileceğini bildirdi. Halıcı, yazılı açıklamasında, uygulamanın Türkiye'de ilk defa CHP tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Seçim süreçlerine ve sonuçlarına güven duyulması ve olası hataların önlenebilmesi için seçim günü işlemleri kadar seçim öncesindeki askı işlemlerinin de hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Halıcı, şöyle devam etti: ''Daha önceki seçimlerde vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan yanlışlıklar, eksiklikler ve fazlalıkları muhtarlıklara asılan muhtarlık bölgesi askı listelerinin kontrol ederek bulmak kolay olmamaktadır. Bu nedenle CHP olarak tüm vatandaşlarımızın askı listelerini kolayca kontrol edebilecekleri bir uygulamayı başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız 'www.chp.org.tr/HaneSorgula.aspx' adresine girerek nerede oy kullanacaklarını, kayıtlı bulundukları hanede oy kullanacak diğer seçmen bilgilerini ve kayıtlı bulundukları adreste (bina/apartman vb.) oy kullanacak diğer seçmenlerin ad soyad bilgilerini görebileceklerdir.'' Halıcı, hatalı olan bilgilere dönük itirazların 31 Mart 2011 tarihine kadar İlçe Seçim Kurullarına yapılması gerektiğini de hatırlattı.