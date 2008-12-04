T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçmen kaydırma iddialarına yalanlama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Aydın: Devletin tuttuğu kayıtlara itibar ediyorsak seçimler üzerinde hiçbir soru işareti yok.

04 Aralık 2008 02:00

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın, seçmen kaydırıldığı, hileli nakiller yapıldığı şüphesine karşı itiraz mekanizması önerdi. Aydın, “Devletin tuttuğu kayıtlara itibar ediyorsak seçimler üzerinde hiçbir soru işareti yok” dedi.

Muammer Aydın, bilgisayar ortamında tutulan seçmen listelerinin kesinlikle mükerrerlik kabul etmediğini söyledi.

Aydın, sistemin mükerrer kayıtlarda, kişinin önceki kayıtlarını sildiğini ve son kaydını muhafaza ettiğini dile getirdi.

“Biz nüfus kayıtlarını esas alarak 18 yaşını dolduran herkesi seçmen yazdık. Bu durumda 6 milyon seçmen fazla çıkmış ise burada YSK’nın herhangi bir kusuru olduğunu ben düşünmüyorum. YSK yasalar neyse onu uygulamakta” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24