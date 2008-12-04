Seçmen kaydırma iddialarına yalanlama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın, seçmen kaydırıldığı, hileli nakiller yapıldığı şüphesine karşı itiraz mekanizması önerdi. Aydın, “Devletin tuttuğu kayıtlara itibar ediyorsak seçimler üzerinde hiçbir soru işareti yok” dedi.



Muammer Aydın, bilgisayar ortamında tutulan seçmen listelerinin kesinlikle mükerrerlik kabul etmediğini söyledi.



Aydın, sistemin mükerrer kayıtlarda, kişinin önceki kayıtlarını sildiğini ve son kaydını muhafaza ettiğini dile getirdi.



“Biz nüfus kayıtlarını esas alarak 18 yaşını dolduran herkesi seçmen yazdık. Bu durumda 6 milyon seçmen fazla çıkmış ise burada YSK’nın herhangi bir kusuru olduğunu ben düşünmüyorum. YSK yasalar neyse onu uygulamakta” diye konuştu.

