T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçmen kâğıtları pazara çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Muhtarı, seçmen kâğıtlarını vatandaşa ulaştırabilmek pazarda tezgâh açtı.

18 Mart 2009 02:00

Muhtar Mehmet Zaro, seçmen kâğıtlarını vatandaşa ulaştırmak için farklı bir yol seçti. Semt pazarında tezgâh açan Muhtar Zaro, alışverişe çıkan vatandaşlara tek tek seçmen kâğıtlarını dağıttı.

Semt pazarındaki kurduğu tezgâhta seçmenlerine ulaşmayı amaçlayan Zaro, “Yaklaşık 8 bin civarında seçmen bulunan mahallede vatandaşlara ulaşmanın en iyi yolunun pazar yerinde tezgâh açmak olduğunu düşündüm. Vatandaşlar seçmen kâğıtlarını muhtarlığımıza gelip almıyorlardı. Biz de seçmenlere hızlı bir şekilde ulaşmak için bu çözümü geliştirdik. Ayvalık Belediyesi ile diyaloğa geçerek pazar yerinde bir tezgâh kurdum. Vatandaşlarımız hem alışverişini yapıyor hem de seçmen kâğıtlarını buradan alabiliyor'' dedi.

Ali Çetinkaya Mahallesi seçmenleri ise, Muhtar Zaro'nun güzel bir hizmete imza attığını belirtti, “Zaman yokluğundan, seçmen kâğıtlarımızı alamıyorduk. Muhtarımız, hizmetimizi ayağımıza getirdi. Kendisini seviyoruz. İki adayımız olsa da biz oyumuzu ona kullanacağız'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24