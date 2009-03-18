Seçmen kâğıtları pazara çıktı

Muhtar Mehmet Zaro, seçmen kâğıtlarını vatandaşa ulaştırmak için farklı bir yol seçti. Semt pazarında tezgâh açan Muhtar Zaro, alışverişe çıkan vatandaşlara tek tek seçmen kâğıtlarını dağıttı.



Semt pazarındaki kurduğu tezgâhta seçmenlerine ulaşmayı amaçlayan Zaro, “Yaklaşık 8 bin civarında seçmen bulunan mahallede vatandaşlara ulaşmanın en iyi yolunun pazar yerinde tezgâh açmak olduğunu düşündüm. Vatandaşlar seçmen kâğıtlarını muhtarlığımıza gelip almıyorlardı. Biz de seçmenlere hızlı bir şekilde ulaşmak için bu çözümü geliştirdik. Ayvalık Belediyesi ile diyaloğa geçerek pazar yerinde bir tezgâh kurdum. Vatandaşlarımız hem alışverişini yapıyor hem de seçmen kâğıtlarını buradan alabiliyor'' dedi.



Ali Çetinkaya Mahallesi seçmenleri ise, Muhtar Zaro'nun güzel bir hizmete imza attığını belirtti, “Zaman yokluğundan, seçmen kâğıtlarımızı alamıyorduk. Muhtarımız, hizmetimizi ayağımıza getirdi. Kendisini seviyoruz. İki adayımız olsa da biz oyumuzu ona kullanacağız'' diye konuştu.

