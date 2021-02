Seçmen gönderdi, kürsüye çıkamıyorlar: Grubu olmayan vekiller TBMM'de nasıl konuşamadıklarını anlatıyor

“Meclis Başkanvekilleri istemezse aslında biz konuşamayız” Grubu olmadıktan sonra bir milletvekilinin partisinin olup olmaması fark etmiyor. Saadet Partisi milletvekili olarak yasama çalışmalarında grubu olmayan diğer vekiller gibi ben de içtüzüğe takılmaktayım. Meclis'te söz alabilmek için bazı yöntemler var. Örneğin her oturum başlangıcında farklı siyasi partilerden 3 kişiye gündem dışı konular üzerinde 5’er dakika süreyle konuşma hakkı verilen bir uygulama var. Bunun için dilekçe yazacaksınız ve o oturumu yöneten başkan veya başkanvekili lütfederse size söz hakkı tanıyacak. Üstelik bu inisiyatif bile sınırlı, çünkü tek grubu olmayan siz değilsiniz ve grubu olan diğer vekiller de bu hakka başvurmaktadır. Diyelim ki size bir defa söz verdi o zaman bir sonraki nöbetinde bu sefer istediğiniz zaman size geçenlerde söz verdik bu sefer başka bağımsız bir arkadaşa söz verelim demekte ki dediğim gibi tüm bunlar birer inisiyatif. Benim gündem dışı konuşmalarımın hepsi böyle olmuştur. Meclis Başkanvekilleri istemezse aslında biz konuşamayız. Konuşmak için dilekçe kuyruğu… Kanunlar konuşulurken en fazla üç kişiye verilen şahıslar adına söz hakkı da var. Bu haktan yararlanmak için ise kanun teklifinin matbaadan basılıp kanunlar ve kararlara geldiği an dilekçe vermeniz gerekiyor. Dilekçeniz ortalama 100-120 dilekçe arasında kuraya girecek ve oradan size söz hakkı düşecek bunun için danışmanlarınızın 3-4 saat beklemesi gerekiyor. Yani yirmi milletvekili hatta altmış milletvekili bir kanun teklifi sunuyor ve kendi kanun tekliflerine de şahıs hakkı alıyorlar, buradaki mesele muhalif vekillerin konuşmasına engel olmak. Yine her oturumda 1 dakikalık konuşma hakkı var ve sadece 30 kişiye söz verilmektedir. Burada söz alabilmeniz oturduğunuz masanızdaki cihazı el çabukluğu ile kullanmanızdır. Yani kim parmaklarını daha hızlı kullanıyorsa o konuşma hakkını elde etmektedir. Üstelik burada da grubu olan milletvekilleri de konuşmaktadır. Bu konuşmalara özellikle cumhur ittifakı milletvekillerinin konuşmalarına dikkatlice bakınız, ya genel başkanlarını övüyorlar ya da vefat, geçmiş olsun gibi dileklerini iletiyorlar. “Halkın gerçek taleplerine engel olunuyor” Gerek 1 dakikalık konuşmalar, gerek şahıs adına konuşmalar gerekse gündem dışı konuşmalarda özellikle iktidar bloğunun konuşmaları bizim gibi grubu olmayan vekillerin halkın gerçek taleplerini konuşmasına engel olmak ve kısmen de seçmen bölgesinin talepleri değil de parti içinde kendilerini gösterme çabasını gütmektedirler. Yani bir sonraki seçimlerde yerini koruma çalışması da denilebilir. “Haklarımı kovalamaya çalışıyorum” Meclis’te; her oturumda en fazla 3 kişiye söz verilen gündem dışı söz alma, TBMM’de basın toplantısı düzenleme, her oturumda en fazla 30 kişiye uygulanan 1 dakikalık yerinden söz alma, kanunlar görüşülürken en fazla üç kişiye verilen şahıs konuşmalarında söz alma haklarımız var. Bu hakları kullanmak grubu olmayan bir vekil için zor ve düşük ihtimallidir. Buna rağmen bu haklarımı kovalamaya ve en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bunun dışında da sosyal medya da düşüncelerimi paylaşıyorum, basın ve yayın araçlarına demeçler veriyorum, esnaf, çiftçi, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri yapmaktayım, düşüncelerimi ve halkın taleplerini Meclis’teki haklarımı kullanarak Meclis’te partilere, milletvekillerine ve gerek ziyaretle gerekse telefon görüşmeleri vasıtasıyla bakanlara açıklamaktayım. “İktidar kanadı konuşma hakkımızı sabote ediyor” Partilerin ittifakları var ve ittifak dışında da olsa ilişkilerin belirli düzeyde olduğu partiler ve kişiler var. Grubu olmayan vekillerin, grubu olan bir vekilden veya gruptan istemesiyle söz verilebiliyor ancak bu durumda problemli oluyor çünkü o konuşma da beş dakika ve iktidar kanadının “Meclis İçtüzüğü’ne göre bu vekilin konuşma hakkı yok, sayın başkan niçin böyle yapıyorsunuz” gibi sabote etmesiyle engellenmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz en son bütçe görüşmelerinin ilk günlerinde bunu yaşadık. “Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeli” Meclis İçtüzüğü’nden ziyade mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sistem değiştirilmeden yapılacak Meclis İçtüzüğü'nün hiçbir anlamı yoktur. Bunu hem siyasilerin, hem medyanın hem de toplumun bilmesi ve ona göre çalışması gerekmektedir. Her şeyin tek bir adama bağlı olduğu bir sistemde ufak tefek değişiklikler sorunların kalıcı çözümü için yeterli olmayacaktır. Genel seçimlerin sadece hazineden mali yardım alan partilerin seçimi olduğu gibi bu tüzük de sadece grubu olan partilere yapılan bir tüzüktür. Aslında Meclis İçtüzüğü, grubu olmayan vekillere sizin sadece adınız vekil diyor. Bu, milletin temsil hakkının elinden alınmasıdır. “Grubu olan vekiller kanun tekliflerini okumuyor bile” Grubu olan partilerin vekilleri gelen kanun tekliflerini okumuyorlar bile, grup başkanvekili ne derse o oluyor, onlar da parti genel merkezlerine veya saraya bağlı çalışıyorlar. Böyle bir meclis milletin meclisi değil, elitlerin meclisidir. Böyle bir meclis milletin seçtiği vekillerin meclisi değil şirketlerin meclisidir. Bütün milletvekillerinin eşit ve adil çalışabileceği bir içtüzüğe ihtiyaç var. Bu içtüzük, her seçim bölgesinden, partili veya bağımsız olarak meclise giren vekillerin millet adına yasama çalışmalarında bulunmasını sağlamalıdır. Bakınız şu anda Meclis’te grubu olan partili 584 milletvekili var, grubu olmayan partili ve bağımsız toplam 17 milletvekili var. Meclis’in yüzde 3’ne tekabül ediyor. Yani Meclis’in yüzde 3’ü yasama çalışmalarına yeterince aktif olamıyor. Bakınız bu 17 vekilden İstanbul’dan 6 vekil var, Konya, Ankara, Balıkesir, Adana, Hatay, Diyarbakır gibi büyük illerin grubu olmayan milletvekilleri var. Bunun çözülmesi gerekiyor. “Bağımsızlar da bir grup olmalı” Siyasi parti gruplarından ayrı olarak bağımsızlar da bir grup olmalıdır. Danışma kurullarında bağımsız grup da temsil edilmelidir. Bu bağımsız grup bir parti gibi fikir birliği grubu değil, yasama süreçlerinde aktif olmasını sağlayacak bir düzenleme olmalıdır. Gündem dışı konuşmalar, şahıslar arasındaki konuşmalar gruplar arasında paylaşılıyor. Dolayısıyla gündem dışı söz almanın sayısının ve süresinin artırılması ve burada grubu olmayan vekillerin konuşması sağlanmalıdır, şahıs görüşmelerinde grubu olan partilere değil, grubu olmayan vekillere verilmelidir. Bir dakikalık konuşma hakkında grubu olmayan vekillerin sıralamaya girmemesi ve muhakkak konuşma hakkı önceliği tanınması gerekmektedir. Kanun görüşmeleri sırasında değişiklik önergesinde gruplara ayrıcalık tanınmalıdır, zaten parti grupları komisyonlarda ve sonra genel kurulda aktif bir şekilde söz almaktadır.