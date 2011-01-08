-SEÇMEN, AK PARTİ'Yİ NADASA BIRAKACAK SALİHLİ (A.A) - 08.01.2011 - MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Manisalıların MHP'ye verdiği desteği iki katına çıkaracağına inandığını belirterek, ''Seçmen, AK Parti'yi nadasa bırakacak'' dedi. Manisa'nın Alaşehir ilçesine giderken Salihli'de çay molası veren Vural, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim dönemine girdiklerini ve Manisa'da Salihli ile bütün yörelerin istek ve arzularına göre güzel bir kadro ile MHP'nin tek başına iktidar vizesini Manisa'dan alacağını söyledi. Vural, ''Manisalıların geçen seçimde MHP'ye verdiği desteği iki katına çıkartacağına inanıyorum. Salihli gibi bir yerde de MHP'ye olan teveccühün sandığa yansıyacağına inanıyorum. Herkes şunu unutmasın ki başka bir Türkiye yok. Önemli olan bu sıkıntılı dönem içerisinde MHP'yi tek başına iktidara taşıyıp, bu iktidar kapısından milleti iktidara taşımaktır. Hep beraber hep birlikte bu gayret içerisinde olmalıyız. Manisa'da milletvekillerimiz, adaylarımızla birlikte güzel bir seçim yaşayacaklarına inanıyorum. Manisa'da iktidarı sandığa gömeceğini düşünüyorum'' dedi. MHP'nin genel seçimlerde baraj altında kalacağı söylemlerine de yanıt veren Vural, şunları söyledi: ''Aç tavuk kendisini darı ambarında zannedermiş tabi. Yani MHP'nin yükselmesinden giderek korkuyorlar. Türk milletinin birlik ve bütünlüğünün tartışıldığı, insanların evine ekmek götüremediği, gelir dağılımı bozukluğu nedeniyle zengin ve fakir arasındaki uçurumun arttığı, çiftçinin, köylünün ekip biçemediği, esnafın siftah yapmadığı, emeklinin geçinemediği bir Türkiye'de MHP'den başka bir çözüm var mıdır? Dolayısıyla MHP'yi bugün bu şekilde gösterenler bilin ki MHP'nin giderek artan potansiyelden daha fazla faydalanmasını engellemek için bunu kullanıyorlar. Benim gördüğüm şudur. Bundan sonraki dönemde AKP'nin tek başına iktidarı söz konusu değildir. Onun için de MHP olarak daha büyük bir destekle sandıktan tek başına çıkmaya yönelmiş bulunmaktayız. MHP olarak 2007 seçimlerinde yüzde 14 oy aldık. 2009 seçimlerinde yüzde 16 oy aldık. Trendimiz devamlı yükseliyor. MHP kimin korkulu rüyasıdır? Kim MHP'nin baraj altında kalmasını ister? Bölücüler ister. Bu ülkenin hakkını, hukukunu gasp edenler kalmasını ister. Yolsuzluk yapmak isteyenler elbette ister ama heveslerini kursaklarında bırakacak olan MHP'dir. MHP tek başına iktidara doğru yol almaktadır.'' Türkiye'yi bu siyaset anlayışından kurtarmak gerektiğini ifade eden Vural, ''AKP'ye oy vermiş insanlarımız artık şöyle kendilerine bir bakmalılar. Bu milleti millet yapan değerler, manevi değerleri, tarihi şahsiyetlerin hepsinin yozlaştırıldığı, hepsinin ayrıştırıldığı, insanların etnik kimliklere göre ayrıldığı, ırkçılıkla, kavmiyetçilikle siyasal Türkçülük yapan bir siyasal düşüncenin Türkiye'yi hangi noktalara kadar getirdiğini halkımızın görmesi gerekir. Bayrağımızın, dilimizin tartışıldığı bir Türkiye'deyiz. Ben inanıyorum ki seçmenlerimizin tercihi bu değildi. Bu seçimlerde seçmenlerimizin AKP'ye bir uyarı göndereceklerini ve AKP'yi nadasa çekeceklerine inanıyorum. MHP olarak bu tahribatı ortadan kaldırmaya talibiz. Onun doğru adresi de MHP'dir'' diye konuştu.