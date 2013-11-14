Seçmeli zeka oyunları dersi için ilk kaynak kitap hazır

Müfredata konulan seçmeli zeka oyunları dersi için hazırlanan ilk ders kitabı basıldı. Öğretmenler Selçuk Acın ve Ümit Kenan'ın kaleme aldıkları "Zekâ ve Akıl Oyunları" ilgili dersi veren öğretmenlerin kaynak kitap açığını kapatmak için yazıldı. Kaynak kendi alanında ilk ders kitabı olma özelliğini taşıyor.

Kitabın tanıtım yazısı şöyle:



Zeka ve Akıl oyunları, insanların boş zamanlarını değerlendirmek, eğlence arayanların günlük yaşamın stresinden kurtulmak ve biraz olsun nefes almak , ders yoğunluğundan ve stresinden az da olsa uzaklaşmak isteyen öğrencilerin, çocuklarının eğitici-öğretici oyunlarla vakit geçirerek eğlenirken öğrenmelerini isteyen ebeveynlerin; kısacası toplumun her kesiminden binlerce insanın yoğun olarak ilgi gösterdiği, internet ortamında en çok talep alan oyunların başında yer almaktadır. Yalnızca sanal ortamda değil, aynı zamanda gerçek yaşamda da pek çok kişi Zekâ ve Akıl oyunları ile ilgili kurslara kaydolmakta, zekâlarını daha verimli şekilde kullanabilmek için kendilerini geliştirmeye çalışmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 eğitim sistemiyle eğitim-öğretim hayatımıza seçmeli dersleri katmış oldu. Bu derslerden biri de seçmeli zekâ oyunları dersidir. Zekâ Oyunları dendiğinde çoğu kişinin aklına satranç, puzzle, Lego gibi oyunlar gelmektedir. Halbuki zeka oyunları çok fazla çeşitlilik göstermekle birlikte, akademisyenler tarafından geliştirilmiş, çeşitli testlerden geçmiş ve ortaya çıkan sonuçlara göre de beynin farklı bölgelerini çalıştırdığı ortaya konmuştur. MEB seçmeli dersleri eğitim hayatımıza katarken bu alanlarda ders kitapları hazırlamamıştı. Biraz aceleye getirilen yeni eğitim sisteminin eksikleriydi bunlar. Veliler arasında bu ders çok farklı algılandı ve çok rağbet edildi. Hakkında detaylı fikirleri olmamasına rağmen ‘zekâ oyunları’ isminin cazipliğinden ilk yıl 140 bin’ e yakın öğrenci bu dersi seçmişti. Tabi sayının çok daha fazla olmamasının bir nedeni de okul idarecilerinin bu derse olan yaklaşımıydı. Derse girecek öğretmenin olmayışı, içerik hakkında kimsenin bir fikrinin olmaması, herhangi bir kaynağın mevcut olmayışı gibi nedenler bu dersin daha fazla öğrenci tarafından seçilmesinin önüne geçmişti.

Zekâ ve Akıl Oyunları dersi öğrenciler tarafından çok sevildi ve bu yıl çok daha fazla öğrenci tarafından seçildi. Çoğu okulda 2 sınıf birden açıldı. 5 ve 6. Sınıflarda uygulanan bu ders öğrencilerin zekâ gelişimine ve düşünsel gelişimine katkı sağladı. Zekâ oyunları dersleri sayesinde çocuklar uzaysal algılama, konsantrasyon, mantık hataları, eşleştirme, tahmin, uzun vadede strateji üretimi, hızlı düşünme, çözüm üretme, taktik geliştirme, soyun düşünce gibi pek çok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Aynı zamanda arkadaşlarıyla oynayarak sosyalleşip, ikili ilişkilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Günümüz çocuklarının bilgisayar oyunlarına kendilerini kaptırıp; içine kapanık, bencil bireyler olarak yetiştiği bu dönemde bu dersin eğitim sistemine girmesi hem öğretmenler hem de aileler için bir şans.

MEB bu dersi eğitim sistemimize katarken ilk yıl planları hazırladı fakat bu alanda herhangi bir kaynak hazırlamadı. Bilindiği üzere piyasada bu alanda derli toplu bir ders kaynağı da yok. Zekâ Oyunları dersine giren öğretmenler olarak bizler ilk zamanlarda çok zorlandık. Çünkü oyunların çoğuna hakim değildik. Önce oyunları öğreniyor sonra bunu öğrencilere anlatıyorduk. Sonra da öğrencilere öğrendiklerini uygulamaları için bulduğumuz etkinlikleri veriyorduk. Tabi tüm planı bu şekilde uygulamak hem çok zor hem de yeterli değildi. Bu kaynak sıkıntısını gidermek adına biz yıl boyunca topladığımız bilgileri, hazırladığımız etkinlikleri derleyip kitaplaştırdık. Zekâ ve Akıl Oyunları Ders kitabı adıyla hazırladığımız kitabımızı bu derse giren tüm öğretmen arkadaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.