Seçmeli Kürtçe dersi için rektör aranıyor

TRT’den sonra YÖK de Kürtçe’ye yeşil ışık yaktı. YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halis Ayhan, üniversitelerden talep gelmesi halinde seçmeli ders başta olmak üzere Kürtçe enstitü, program, merkez, bölüm açılabilmesi için izin vereceklerini ancak henüz böyle bir talep gelmediğini söyledi.



YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halis Ayhan, üniversitelerden talep gelmesi halinde seçmeli ders başta olmak üzere enstitü, program, merkez veya bölüm gibi diğer dillere tanınan hakların Kürtçe’ye de verilebileceğini söyledi.



“TRT’nin Kürtçe açılımından önce üniversitelerin çoktan bu konuya el atmış olması” gerektiğini söyleyen Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın ihtiyacına devlet ya da vakıf üniversitelerinin cevap vermelidir. Üniversiteler özerktir, bu nedenle YÖK’ten böyle bir teklifin gitmesi şık olmaz. Talep üniversitelerden gelir ama son söz hakkı YÖK’ündür. Biz onay vermeden onlar kendi başına bunu yapamaz.”



Kürtçe konusunda kendilerine herhangi bir talep gelmediğini de belirten Ayhan, bu nedenle konunun komisyon gündeminde görüşülmediğini kaydetti. YÖK adına konuşmadığını özellikle vurgulayan Ayhan, herhangi bir başvuru olması halinde beş kişilik Eğitim Komisyonu’nun bir üyesi olarak kendisinin başvuruya olumlu yanıt vermeye hazır olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Üniversitelerde Kürtçe seçmeli ders, enstitüler, merkezler, program veya bölümler olabilir. Türkçe dışındaki diğer dillere tanınan haklar Kürtçe’ye de sağlanmalı. Bir başvuru olduğu zaman üniversitenin akademik yapısına bakarız. Bunun altından kalkabileceğini görürsek, Genel Kurul’a olumlu görüş bildiririz. Son kararı da 20 kişilik Genel Kurul verir.”

