-SEÇMEDİĞİ BÖLÜME YERLEŞTİĞİ İDDİASINA YANIT ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Prof. Dr. Ünal Yarımağan, bir öğrencinin, üniversitede tercih etmediği bir bölüme yerleştiği iddiasıyla ilgili olarak, ''O öğrenci tercih yaptıktan sonra bir kere girmiş değiştirmiş, ondan sonra da iki kere girmiş kontrol etmiş. Hangi IP numaralarından yaptığının bilgisi var bizde'' dedi. Yarımağan, aday Nezahat Çobanoğlu'nun, internetten yaptığı tercihlerde, tercih etmediği halde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne yerleştiği, ''sanal ortamda birilerinin tercihlerine müdahale ettiği'' yönündeki iddiaların ÖSYM ile ilgisi bulunmadığını belirtti. Bu konuda ÖSYM'nin sorumluluğu olmadığını vurgulayan Yarımağan, şunları kaydetti: ''Biz araştırdık o öğrenci tercih yapıldıktan sonra bir kere internete girmiş değiştirmiş, ondan sonra da iki kere girmiş kontrol etmiş. Hangi IP numaralarından yaptığının bilgisi de var bizde. Polis sorarsa söyleriz. Bu, senin banka numaran ve şifreni birisinin öğrenip, gidip senin yerine para çekmesiyle aynı durum. Tabii bizim şunu bilmemiz mümkün değil, girip değiştiren aday kendisi mi, başkası mı? Başkası ise mesela şifresini verdiği annesi-babası mı, yoksa şifresini çalan birisi mi? Onu biz bilemeyiz.'' Aday Nezahat Çobanoğlu, çeşitli üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerini tercih ettiği halde, tercihleri arasında bulunmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Fakültesine yerleştirildiğini belirterek, internetten tercihlerine müdahale edildiğini iddia etmiş, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti.