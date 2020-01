Seçkin Piriler: Boşanmayı daha konuşmadık, belki el ele ortaya çıkarız

Seçkin Piriler, eşi Kaan Tangöze ile boşanmayı konuşmadıklarını söyledi. Çocukları için doğru olanı yapmak istediğini söyleyen Piriler, "İçimde yangınlar var.Bir gün boşanabiliriz de, bizi el ele de görebilirsiniz" dedi.

Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'a konuşan Piriler, moda tasarımı eğitimi aldığını ve yakında tasarımlarını insanlarla buluşturacağını söyledi. Eşi Kaan Tangöze'nin kendisini aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme oturan Piriler, konu evliliğe gelince yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlattı.

"Belki bir gün boşanırız ya da el ele ortaya çıkarız" başlığıyla yayımlanan söyleşinin ilgili bölümü şöyle:



Mütemadiyen boşanma dedikodusu çıkan çiftler



Son zamanlarda eşinizle yaşadıklarınız gündemde. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Gerçekten çok üzgünüm, şoktayım. Böyle bir şeyin başıma geldiğine hâlâ inanmıyorum. İlk öğrendiğim günü yaşıyorum hâlâ; ilk günkü gibi hissediyorum. Henüz alınmış net bir kararımız yok. 10 sene büyük bir aşk yaşadık. Şu anda ben de, o da avukata gidemiyoruz. Ne olacağımız belli değil. Her gün fikir değiştiriyorum. Bir günde boşanmaya karar verebilirim de, her şey düzelir bizi el ele görebilirsiniz de. Sonu ne olacak bilmiyorum.



"İnanmazsınız ama böyle de boşanılır"



Bundan sonrası için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Çok karışık duygular içindeyim. Ani karar veremiyorum çünkü iki kişi değiliz; çocuklarımız var. Hakan ve Volkan çok ufaklar. Tek başına çocuk büyütmek çok zor. Acı bir şey; keşke bunu yaşamasaydık. Allah kimsenin başına vermesin. Her şey çok göz önünde oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum; kafam çok karışık.



Eşinizle boşanma üzerine konuştunuz mu?

Hayır, hiç konuşmadık. Konuşacağımız zaman araya hep bir şeyler girdi. Biz de zamana bıraktık. Doğru karar vermek istiyorum, hata yapmak istemiyorum. İçimde yangınlar var. Hayırlısı olsun.



"Yanlışlarımla büyüdüm"



Çocuklar, yaşadıklarınızın farkında mı?



Volkan çok ufak. Hakan da bir şeyin farkında değil çünkü Kaan konserde olmadığı zamanlar eve gelip çocuklarla oynuyor. Onları uyutup gidiyor. Çocuklar da babalarını evde sanıyor.



Eşiniz nasıl bir baba?

Kaan çok iyi bir baba. Ona diyecek bir sözüm yok.

Yaşadıklarınıza rağmen çok güçlü görünüyorsunuz...

Bu süreçte arkadaşlarım ve ailem beni hiç yalnız bırakmadı. Defileye çıktığım günün sabahında bu olayları öğrendim. İlk önce inanamadım. Ayrılmak varsa ayrılırım, barışmak varsa barışırım. Hayatın ne göstereceğini bilemiyorum. Hiç ummadığım anda böyle bir şey yaşadım. Zaman her şeyin ilacı... Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Evlilik sürecinde kavga etmedik ya da kötü şeyler yaşamadık. O yüzden bu durumu hiç hissetmedim. Bir anda oldu her şey.



Her şeye rağmen eşinizden çok iyi bahsediyorsunuz...

İnsan olarak Kaan çok iyi biridir. Böyle bir şeyi bana yapmış olabilir ama o çok iyi biri. Bir gün ayrı kalacaksak da Allah onu iyi insanlarla karşılaştırsın. Yanında hep iyi insanlar olsun.



Hayatınızda neler değişti?

Büyüdüm; artık ne istediğimi biliyorum. Eskiden pembe bulutların üstündeydim, artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Çocuklarım var, daha temkinliyim. Yarışmada derece aldığımda çok gençtim. Yanlışlarımla büyüdüm bu camiada. Herkesin gözü önünde yaptım hatalarımı.



Göz önünde yaşamak sizi yıprattı mı?

Tabii ki yıprattığı zamanlar oldu. Bazı şeyleri göz önünde yaşamak istemezdim ama mesleğim dolayısıyla öyle olmadı. Herkes hata yapabilir; önemli olan nasıl durduğun...



"Tasarımcı olarak kendimi kanıtlayacağım"



Evlendikten sonra iş dünyasına ara vermiştiniz. Bundan pişman mısınız?

Evlendikten sonra zaten oğlum Hakan dünyaya geldi. İlk zamanlar onunla ilgilendim. Daha sonra evde canım sıkılmaya başladı, bir şeyler yapmak istiyordum. İstanbul Moda Akademisi'nden moda tasarımıyla ilgili bilgi aldım ve hemen kayıt yaptırdım. İki sene boyunca hiç devamsızlık yapmadan dersleri takip ettim. En büyük hayalim, Fashion Week'e seçilmekti ve başardım.



İki çocuğunuz varken okula gitmek zor olmadı mı?

Okula başladığım zaman büyük oğlum 3 yaşına yeni girmişti. 1.5 ay sonra da ikinci çocuğuma hamile olduğumu öğrendim. Zorlandığım günler oldu. Sabaha kadar ders yapıp, sonra erkenden kalkıp oğlumu okula gönderirdim. Bir de o dönem hamileydim. Mide bulantılarıyla çizimlerimi yaptığım günler oldu.