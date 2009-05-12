Seçimlerin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

29 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



29 Mart 2009 Pazar günü yapılan genel mahalli idareler seçiminin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun 1850 no'lu kararınca Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi.



YSK kararında, il genel meclisi, büyükşehir ve diğer belediye başkanlıkları seçimlerinde geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsızlara göre dağılımı ile oranları yayımlandı.



Kararda, 2931 belediye için seçim yapıldığı, 28'inin ise iptal edildiği belirtildi.

