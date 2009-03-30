Seçimlerin en başarılı partisi MHP oldu

Bahçeli: AKP nezaketsizliği doruğa çıkardı

İl sayısı 4’ten 10’a çıktı

Adana nefes nefese



Ankara’da da oylarını katladı



Yüzde 50 artış

28 Mart 2004 yerel seçimlerine göre 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin en başarılı partisi MHP oldu. 28 Mart’ta 4 il ve 72 ilçede belediye başkanlığını kazanan MHP, 29 Mart’ta bu sayıyı bir büyükşehir de dahil 10 il ve 127 ilçeye çıkardı.MHP, Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimlerinde oy oranını yüzde 40, il genel meclisi oy oranını da yüzde 60 artırdı.MHP, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Gümüşhane (yüzde 35.3), Iğdır (yüzde 42.2), Kastamonu ‘yüzde 48.3) ve Niğde’de (yüzde 38.2) ve 72 ilçede belediye başkanlıklarını kazanmıştı. 2004’teki belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye geneli oy oranı yüzde 10.14 olan MHP’nin il genel meclisindeki oy oranı ise yüzde 10.45 olmuştu.MHP, 22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimlerinde ise yüzde 14.27 oy almıştı.29 Mart 2009 yerel seçimlerinde büyük bir sıçrama yapan MHP, kalelerinden Iğdır ve Niğde’yi kaybetmesine karşın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil, toplam 10 ilde belediye başkanlıklarını kazandı. MHP ilçe sayısını da 127’ye çıkardı.MHP bu seçimlerde, Gümüşhane (yüzde 41.85) ve Kastamonu’yu (yüzde 47.92) yeniden kazandı. MHP ayrıca, Aytaç Durak’la yarışa girdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (yüzde 30.0) yanı sıra, Osmaniye (yüzde 48.79), Bartın (yüzde 39.90), Isparta (yüzde 38.82), Uşak (yüzde 39.57), Manisa (yüzde 38.74), Balıkesir (yüzde 41.03) ve Karabük (yüzde 31.69) belediye başkanlıklarını da aldı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarış adeta nefes nefese geçti. Adana’da 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve AKP’den aday gösterilmeyince istifa ederek MHP’ye geçen Aytaç Durak, çok az bir oy farkıyla da olsa yeniden seçilmeyi başardı. 2004’te Adana’da yüzde 9.4 oy olan MHP, bu seçimde Durak’la oy oranını yüzde 30.0’a çıkardı ve ilk kez bir büyükşehir belediye başkanlığını da kazanmış oldu. Adana’da 2004’te yüzde 39.8 oy alan AKP bu kez yüzde 29.7 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP ise yüzde 18 olan oy oranını yüzde 26.6’ya çıkardı.MHP’nin büyük sürpriz yaptığı illerden biri de başkent Ankara oldu. MHP, adayı Mansur Yavaş’la Ankara’da büyük bir oy patlaması yaptı ve 2004’teki yüzde 10.8’lik oy oranını yüzde 26.9’a çıkardı. Ancak bu oran MHP’nin büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasına yetmedi.MHP Türkiye genelinde oy oranlarını da oldukça artırdı. 2004’teki belediye başkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 10.14 oranında oy alan MHP, yüzde 40 artışla bu seçimde oy oranını yüzde 14’e çıkardı. MHP’nin 2004’teki il genel meclisinde aldığı yüzde 10.45 oranındaki oy oranı ise yüzde 60 artarak 16.2’ye yükseldi.MHP, yüzde 14.27 oy aldığı 22 Temmuz 2007’de yapılan milletvekili genel seçimlerine göre de bu seçimlerde oylarını yüzde 15 artırdı.