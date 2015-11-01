Seçimlerin ardından dolarda son durum ne?

4,5 aylık aranın ardından yeniden seçime gidilen Türkiye'de, resmi olmayan sonuçlara göre AKP tek başına iktidar olmasına yetecek oy oranına ulaştı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından uluslarası piyasalardaki ilk işlemlerde ABD Doları, 2.7500/2.8700 oldu. Dolar, cuma günü yapılan son işlemde 2.9095 seviyesindeydi.

Reuters haber ajansına göre, Dolar/TL AKP'nin tek başına iktidarına işaret eden ilk seçim sonuçları ardından uluslararası piyasalardaki ilk işlemlerde 2.7500/2.8700 oldu. Cuma günü son işlemde 2.9095 seviyesinde olan dolar/TL, şu anda 2.8500/2.8600 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'nin uluslararası piyasalarda öncül göstergesi olarak kabul edilebilecek ICAP kotasyonlarına göre de dolar/TL'de, 2,85 seviyelerinde görülüyor.

Seçim sonuçlarının dolara ve piyasalara etkisini hurriyet.com.tr'ye değerlendiren analistler şunları söyledi:

Hürriyet yazarı Uğur Gürses, "Türkiye koalisyon da gelse tek başına iktidar da olsa gündem belli. Mali politikalar ve reformlar. Tüm mali piyasa yeni kadroya bakacak. Türkiye siyasi krizini çözemezse, reformda yapamaz. Kısa vadede bir iyimserlik olacak. Uluslararası konjoktür değişmeyecek, şu anda tek bakılacak olan şey, reformlar. Buna bakılacak" dedi.

Fed'in eski ekonomisti Erkin Şahinöz, "HDP'nin barajı geçip geçmemesi çok önemliydi. AK Parti şu anda rahat bir iktidar ama anayasal değişimi gerçekleştirecek çoğunluğa ulaşamadı. Ne referandum ne de süper çoğunluk yoluyla oldu. Dolar/TL'de birtakım gevşeme olacak. Şu anda 157 milyar bankacılık sisteminde döviz mevduatı var. Bunların bir kısmı bireylere bir kısmı kurumlara, kurumlardan satış gelme ihtimali düşük, ihtiyaçları var. Bireyseller kur çok düşer diye, satış yapabilir. Dolar/TL'de, 2,82-2,80 bandına kadar gevşeme olabilir. Euro/TL 3,3,05. Yakın vadede, yani iki aylık vadede yıl sonuna kadar en iyimser senaryoda 2,70-75 bandı söz konusu olabilir" dedi.

Ekonomist Arda Tunca, "Yarın sabah tek parti iktidarı olmasından dolayı, siyasi gücün tek bir partinin olmasından dolayı, kısa vadeli fon çıkışları olmayacak ama dolarda bir rahatlama olacak. Seçimin sonucunda ama tek parti ama koalisyon ne çıkarsa çıksın, bir rahatlama bekleniyordu. Ama çok olumlu olmayacak, Türkiye'nin geldiği noktada tek partinin de sorunları çözmek için yeterli olmayacak. Sınırlı bir iyimserlik olacak. Yeni kabineyle ilgili de kafalarda soru işaretleri var, büyümede nasıl bir yol izleyecekler. Bu güç ile Merkez Bankası'nın politikalarına ne kadar müdahele olacak. Sınırlı bir iyimserlik olmasının nedeni de bu. Kısa vadede bir toparlanma olacaktır. Ancak küresel ortam iyimserliğe sınır koyacak. ABD Merkez Bankası devreye girecek. 2,85'e kadar ilk etapta bir gevşeme bekleniyor. Fed'in Aralık ayında bir faiz adımı atacağından endişe ediliyor. Bu da kurdaki düşüşü engelleyecektir. Tamam tek başına iktidar ama çözüm süreci, başkanlık süreci bunlar ne olacak? 7 Haziran'dan bu yana bunları konuşmadık. Unutmayalım ki bu tartışmalar AK Parti'yi zayıflatmıştı. Şimdi, bütün bunların ekonomi üzerinde de etkisi var" diye konuştu.