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"Seçimlere AKP - MHP ittifakı ile gitmeye hazırlanırken bir bakmışsınız ki muhalefet sürpriz yapmış"

"İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı bir seçenek olarak masada duruyor"

08 Mart 2018 14:25

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafeletin birinci tur için ittifak yapması ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine AK Parti-MHP ittifakı ile gitmeye hazırlanırken bir de bakmışsınız ki, muhalefet sürpriz yapmış" dedi.

Selvi, "Muhalefetten ittifak sürprizi" başlıklı yazısında, "Milletvekili seçiminde ittifak yapmak hâlâ şansını koruyor. 2019 seçim tarihi yaklaştıkça ittifak arayışları güçlenecek. Muhalefette ittifak için nabız yoklamaları kesilmiş değil" diye yazdı.

"İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakı bu aşamada bir seçenek olarak masada duruyor" ifadesini kullanan Selvi, "Yerel seçimlerde oy oranları ortaya çıkacağı için hangi partilerin barajı aşacağı hangilerinin aşamayacağı ortaya çıkacak. Yerel seçimden sonra partiler ittifak konusunda yeni bir değerlendirme yapacaklar" yorumunda bulundu.

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ittifakmuhalefetAbdulkadir selvi

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