T24 -

YSK'nın internet sitesinde yer alan kararında, belirlenen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına yasal imkan bulunmadığı belirtildi.





Karara göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından isçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları kaydedildi.





YSK'nın kararı şöyle:





''2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına girenlerin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini en geç 10 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına, oy birliğiyle karar verildi.''







Seçimlere 27 siyasi parti katılıyor





YSK, ayrıca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. bendine göre, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılabilecek siyasi partileri de belirledi.





Buna göre, 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlere katılabilecek 27 siyasi parti alfabetik sıraya göre şöyle:





''Adalet ve Kalkınma Partisi, Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Sesi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İsçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Partisi, Yeni Parti, Yurt Parti.''



