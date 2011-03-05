T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçimlere 27 siyasi parti katılıyor

YSK, 12 Haziranda yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlilerinin 10 Mart mesai bitimine kadar istifa veya emeklilik dilekçelerini vermelerine karar verdi.

05 Mart 2011 02:00

T24 - YSK, 12 Haziranda yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlilerinin 10 Mart mesai bitimine kadar istifa veya emeklilik dilekçelerini vermelerine karar verdi. YSK, seçimlere 27 siyasi partinin katılacağını açıkladı.


YSK'nın internet sitesinde yer alan kararında, belirlenen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına yasal imkan bulunmadığı belirtildi.


Karara göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından isçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları kaydedildi.


YSK'nın kararı şöyle:


''2839 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamına girenlerin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini en geç 10 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına, oy birliğiyle karar verildi.''


 

Seçimlere 27 siyasi parti katılıyor


YSK, ayrıca 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. bendine göre, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılabilecek siyasi partileri de belirledi.


Buna göre, 12 Haziran 2011 tarihindeki genel seçimlere katılabilecek 27 siyasi parti alfabetik sıraya göre şöyle:


''Adalet ve Kalkınma Partisi, Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Sesi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İsçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi,  Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Partisi, Yeni Parti, Yurt Parti.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24