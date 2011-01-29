Seçimlerde hangi il kaç milletvekili çıkaracak

T24 - TÜİK’in açıkladığı yeni nüfus oranları, siyasette liste hesaplarını alt üst etti. YSK'nın yeni nüfusa göre illerin milletvekili sayısını yeniden hesaplaması gerekiyor. Peki hangi illerin milletvekili sayısı artacak hangi illerinki azalacak? Yeni nüfus sonuçlarına göre 28 ilde nüfus azaldı, 53 ilde arttı. YSK, yeni sonuçlara göre illerin milletvekili sayısını hesaplayacak. İlk hesaplara göre, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa ve Antalya’da vekil sayısı birer artarken Mersin, Elazığ, Edirne ve Afyon’da azalacak.

TÜİK’in açıkladığı yeni nüfus oranları, siyasette liste hesaplarını alt üst etti. Yeni sonuçlara göre 28 ilde nüfus azaldı, 53 ilde arttı. Yüksek Seçim Kurulu’nun, değişen nüfusa göre illerin milletvekili sayısını yeniden hesaplayarak açıklaması gerekiyor. YSK’nın yeni listeyi şubat ayı sonunda açıklaması bekleniyor.

YSK, geçen yıl 6 Mart’ta yeni nüfus sayısı sonuçlarına göre illerin milletvekili sayısını hesaplamıştı. YSK’nın açıkladığı listede, 2007 Temmuz ayında yapılan seçim sonuçlarında milletvekili sayısı değişmişti. Bu arada seçim yapılmadığı için artık hükmü kalmayan bu liste, TÜİK’in yeni nüfus sonuçlarına göre yeniden düzenlenecek.

Siyasi parti yönetimleri, nüfusu azalan illerde liste hazırlarken daha ince eleyip sık dokumak zorunda kalacak. Buna karşın, adaylık için nüfusu artan büyük illere yönelik ilginin artması bekleniyor. Siyasi partiler, TÜİK’ten hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin kesin listeyi bekliyor.

Alınan bilgilere göre TÜİK’in sonuçları resmen iletmesinden sonra YSK son nüfus verilerine göre hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağını resmen açıklayacak. Siyasi parti yönetimleri, TÜİK’in yapacağı ayrıntılı açıklamayı dört gözle bekliyor.



Hangileri artacak, hangileri azalacak?

Resmi olmayan ilk hesaplamalara göre, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa ve Antalya’da vekil sayısı 1’er artacak. Böylece İstanbul’un milletvekili sayısı 85, Şanlıurfa 12, Bursa 18, Antalya 14 milletvekili çıkaracak.

Buna karşın Mersin, Elazığ, Edirne ve Afyon’da vekil sayısı birer düşecek. Yeni dönemde Mersin 11, Elazığ 4, Edirne 3, Afyon ise 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilecek. Diğer illerde ise değişiklik yok.

Geçen yılın nüfus rakamlarına göre 25 ilin milletvekili sayısı düşerken, 12 ilin milletvekili sayısı artmıştı. Son verilere göre toplam nüfusun yüzde 18’inin yaşadığı (13 milyon 255 bin 685 kişi) İstanbul’da 70 olan milletvekili sayısı 84’e, 29 olan Ankara milletvekili sayısı da 31’e çıkarılmıştı.



