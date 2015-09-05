Seçimlerde elektrik kesintisine helikopterli önlem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, seçim döneminde herhangi bir elektrik sorunu yaşanmaması için geniş çaplı önlemler aldıklarını ve 4 helikopterin İstanbul ve Ankara’da hazır bekletildiğini açıkladı.

Geçici seçim hükümetinde bağımsız olarak görev verilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere memleketleri Aksaray’a geldi.

İlk olarak Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Aşçı ve Alaboyun, burada Aksaray ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, seçim döneminde herhangi bir elektrik sorunu yaşanmaması için geniş çaplı önlemler aldıklarını belirterek, “Biliyorsunuz bizim amacımız, hükümetimizin amacı ülkeyi huzur içerisinde seçime götürmek. Bizde Enerji Bakanlığı olarak, Gümrük Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Özellikle söz konusu enerji olduğu için bizim 75 milyon müşterimiz var. Dağın başındaki süt sağman nenemiz de, şehirde oturan teyzemiz de bizim müşterimiz. Herkese biz her saniye enerji sağlamak zorundayız. Dolayısıyla da özellikle bu seçim dönemlerinde meydana gelen enerji kesintileri konusunda çok dikkatli davranıyoruz. Kaza Allah’tan tabi ama mümkün olduğu kadar tamir, bakım, kesintilere önem veriyoruz. Onların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu konuda 4 helikopterimiz İstanbul ve Ankara’da hazır bekliyor. Özellikle ulaşımın çok zor olduğu elektrik hatlarının bulunduğu yerlere müdahil olabilmek için önlemler alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Güneydoğu’daki illerde de incelemelerde bulunacağız. Seçimi güvenli bir şekilde, elektrik kesintisi olmadan, bir sıkıntıya girmeden yapılması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı ise, son günlerde yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Son günlerde yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Bunlar inşallah keyifle, birlik ve beraberlikle atlatacağız. Bize düşen vazifede memleketimizi huzur içinde seçime götürmek. Ancak Sayın Başbakanımızın dediği gibi bu kabine ne kadar görev süresi anayasada belli olsa bile asla biz kısıt bir hükümet olarak düşünmeyeceğiz.

Dolayısı ile 4 yıllık bir hükümet gibi bütün icraatlarımızı yapacağız. Almamız gereken ekonomik kararlar, güvenlikle ilgili kararlar ne ise hepsini asla tereddüt etmeksizin kararlılık içinde alıp uygulayacağız. Onun için bütün vatandaşlarımız rahat ve huzur içinde olsunlar. Sorumluluk sahibi bir Başbakan, bu sorumluluğu paylaşan bir Bakanlar Kurulu var. İnşallah uyum içerisinde bu görevi yapacağız” diye konuştu.