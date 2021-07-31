Seçimler yaklaşırken Moskova, muhalefet üzerindeki baskıyı artırıyor: YouTube'a Navalni'nin kanalının kapatılması için talep gönderildi

T24 Dış Haberler

Rusya'da eylül ayındaki Duma seçimleri yaklaşırken Moskova, muhalefet üzerindeki baskısını artırıyor. Kremlin, YouTube'dan tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni ve müttefiklerinin yozlaşma soruşturmaları ile ilgili videolar yayınladığı kanalını kapamasını istedi.

Kremlin'in talebi, Rusya'nın internet denetim kurumu Roskomnadzor, Navalni ile bağlantılı 49 internet sitesini engelledikten bir haftadan kısa süre sonra geldi.

''Navalni Live'' isimli kanalın 2.5 milyon abonesi bulunuyor. Navalni'ye yakın isimlerden avukat Lyubov Sobol, YouTube'un kendilerine Roskomnadzor'un kanalın engellenmesi talebini ileten bir mail attığını ifade etti.

Sobol, Roskomnadzor'un 60 bin aboneli kendi sayfasını sda engellenmesini talep ettiğini ifade etti.

Sobol, taleplere karşı çıkacaklarını ve gerekirse kararı yargıya taşıyacaklarını dile getirdi.

Rusya'da sosyal medya platformları, ''radikal'' ilan edilen grupların sayfalarını kapatmaması durumunda çok ciddi para cezalarıyla karşı karşı bırakılıyor.