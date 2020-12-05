Seçimler sonuçlanalı neredeyse bir ay oldu; Trump için yenilgiler devam ediyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçim sonuçlarının Beyaz Saray'ı kaybettiğini göstermesinin ardından başlattığı yargı savaşında istediği sonuçları alamamaya devam ediyor. ABD lideri neredeyse bir aydır devam eden süreçte mahkeme salonlarında tek bir zafer elde etti ve bu karar onu seçimleri kazandırmaya yaklaştırmadı.

Associated Press'e göre Trump, geçen ay yaklaşık 50 dava açtı ve bunların 30'undan fazlası reddedildi veya geri çekildi. Haberde hala yürülükte olan yaklaşık bir düzine dava olduğu belirtildi.

Democracy Docket ise bu sayının daha yüksek olduğunu iddia etti. Grubun Twitter paylaşımına göre cuma günü gelen yeni yenilgilerle birlikte ABD liderinin seçimlerle ilgili kaybettiği dava sayısı 46 oldu.

Trump, şu ana kadar sadece 1 dava kazandı. Bu dava, Pennsylvania eyaletinde uzaktan oy kullanıp yanlış kimlik bilgileri verenlerin bilgilerini düzeltmesine destek veren karara karşıydı.

Cuma günü 5 dava daha Trump için yenilgiyle sonuçlandı. Nevada ile Michigan eyaletlerinde kampanyasının açtığı davayı kaybetmesiyle Trump'ın bu eyaletlerdeki sonuçları tersine çevirme ihtimali kalmadı.