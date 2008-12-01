Seçimler öncesi halk 'kararsız'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma Şirketi'nin "Bugün seçim olsa" anketinde kararsızlar birinci çıktı



Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre yerel seçim öncesi açılım başlatan üç parti AKP, CHP, MHP bekledikleri karşılığı göremedi. Metropoll'ün anketine göre, başbakan Erdoğan'ın milliyetçilik söylemleri, CHP genel Başkanı Deniz Baykal'ın çarşaf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alevi açılımı beklenenin aksine partilerine oy kaybettirdi.



Metropoll Araştırma "Ekonomik Kriz ve Türk Siyasetindeki Yeni Açılımlar" başlıklı araştırma yaptı. 24-26 Kasım tarihlerinde 30 ilde, 1248 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:



Oylar düştü



Araştırma sonuçlarına göre "bugün seçim olsa" kararsızlar ve sandığa tepki gösterenler dağıtılmaksızın yüzde 32.6 AKP'ye, yüzde 12.5 CHp'ye, yüzde 7.6 MHP'ye oy verecek. Geçen ay yapılan araştırmaya göre AKP 2.4, CHP 3, MHP 1 puan oy kaybetti. Kararsız, siyasal tavrını açıklamayan ve tepkili seçmenlerin oranı ise yüzde 40.1'e yükseldi. Araştırmada diğer partiler DTP 3, SP 1.1 ve DSP 1 şeklinde sıralandı.



'Oy açılımı' yapıyorlar



Erdoğan'ın Kürt sorunu ile ilgili Milliyetçi söylemleri, Baykal'ın başörtüsü ve çarşaflı kadınlar konusundaki açılımı ve Bahçeli'nin 'Alevi açılımı' seçmen tarafından "yaklaşan yerel seçimlerin etkisiyle yapılıyor" şeklinde değerlendirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 58.8'i sözkonusu açılımların temel sebebini 'oy artırmak' olarak gördüğünü bildirdi.



'Devletçi’ çizgiye kaydı



Son zamanlarda keskin çıkışlar yapan Erdoğan için 'demokrat ve özgürlükçü çizgiden uzaklaştığı ve devletçi-statükocu bir çizgiye geldiği' şeklinde eleştiriler yapılıyor. Araştırma sonuçları bu eleştirileri büyük ölçüde destekledi. katılımcıların yüzde 48.4'ü 'Erdoğan'ın devletçi-statükocu bir çizgiye kaydığını' belirtirken bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 36 oldu.



Çarşaf da tutmadı



Baykal'ın çarşaflı kadınlara parti rozeti takarak başlattığın 'açılım' da beklenen desteği bulamadı. Katılımcıların yüzde 31.3'ü Baykal'ın bu açılımını onaylarken, yüzde 63.3 bu politika değişikliğini onaylamadı. baykal'ın bu açılımı CHP'li seçmenlerin yüzde 50.8'i, MHP'li seçmenlerin yüzde 52.4'ü, AKP'li seçmenlerin de yüzde 74.5'i tarafından doğru bulunmadı.



Yerelde AKP oyu düşüyor



Araştırmaya katılanlara "29 Mart'ta hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Genel seçimde AKP diyenler yüzde 32.6 çıkarken, belediye başkanlığı seçiminde bu yüzde 28.5'e düştü.

