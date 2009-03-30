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Yaşam

Seçimler, okullardaki acı tabloyu gösterdi

Bir seçim daha geçti... Sandıkların yerleştirildiği okulların içler acısı hali ise kitlelerin gözünden kaçmadı

30 Mart 2009 03:00

Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlerde, sandıkların yerleştirildiği okulların bakımsızlığı, acı bir gerçeğin kitleler tarafından görülmesini sağladı.

Oyunu, tavanları sararmış, binası dökülen bir ilköğretim okulunda kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz da, "Okullarımızın durumu içler acısı" başlıklı yazısında kanayan bir yaraya parmak bastı:

Okullarımızın içler acısı hali

Bir seçimi daha geride bıraktık. Demokrasimiz açısından sevindirici bir durumdur diye düşünüyorum.

Yerel ya da ulusal iktidarların seçimle el değiştirmesi, artık siyasi geleneğimizin ayrılmaz bir parçası oldu. Son günlerde çok sözü edilen, "askeri darbeler döneminin kapanması" gerçeği de doğrudan doğruya bununla ilgilidir.

Bu yazıyı yazdığım sırada henüz oy verme işlemi devam ediyordu.

Büyük çoğunluğumuz oylarımızı okullarda kullandık. Bu vesileyle okullarımızın gerçek durumunu da görmüş olduk.

Benim oy kullandığım ilköğretim okulu, binası dökülen, tavanları nemden sararmış, duvarları en az iki yıldır boyanmamış bir okuldu.

Sınıflardaki "kara tahtanın" ve öğrencilerin oturdukları sıraların durumu da içler acısıydı.

Bu okullarda yetişen çocukların bir estetik zevki geliştirmeleri de gerçekten çok güç.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, belki yeni bir seferberlikle yardımseverlerin katkılarını da sağlayarak bu konuya el atması gerekiyor. Belli ki bu konudaki bütçeler okul yapma telaşı içinde harcanırken, mevcut okulların durumlarının iyileştirilmesi ihmal ediliyor.

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